Chalet Ciro apre alla Stazione Centrale, inaugurazione giovedì 5.

Finalmente sono terminati i lavori per la realizzazione del nuovo store Chalet Ciro alla Stazione Centrale di Napoli e la nuova attività è pronta a partire giovedì 5 dicembre .

Direttamente da Mergellina alla stazione di Piazza Garibaldi, nel principale scalo ferroviario della città di Napoli e del Mezzogiorno, una delle più importanti in Italia per flusso di passeggeri, la nuova pasticceria offrirà un’esperienza di gusto unica ai visitatori di passaggio, che hanno poco tempo a disposizione ma che non vogliono rinunciare ai prodotti tipici legati al territorio.

Dal lunedì alla domenica senza giorno di chiusura, dalle ore 6 alle 22, sarà possibile gustare tutte le prelibatezze di Chalet Ciro e i sapori tipici partenopei: dalle graffe “fritte e mangiate” alle sfogliatelle, dai rustici salati ai tramezzini, dalle pastiere alle torte tiramisù, red velvet, babà, dai caffè espresso ai gelati, facilmente trasportabili con ghiaccio secco e confezioni termiche con una tenuta di circa 10 ore che non penalizzeranno la qualità del prodotto, garantendo la freschezza e la qualità di sempre.

«Siamo pronti ad accogliere con i nostri prodotti i turisti e i cittadini che arrivano in città e ad accompagnarli nel loro viaggio – spiega Antonio De Martino, titolare della pasticceria –; il nuovo Chalet Ciro è frutto di tanto studio e come una macchina organizzatissima siamo pronti a dare inizio a questa nuova impresa. Con la stessa professionalità e passione che dal 1952 mettiamo in Via Caracciolo a Mergellina, saremo presenti con la nostra pasticceria per servire i dolci più rappresentativi della tradizione gastronomica di Napoli».

Chalet Ciro, Via Caracciolo 80122 Napoli – 081 669928