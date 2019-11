Chiuso con successo il Forum Turismo e Cultura in Penisola Sorrentina a cura della Fondazione Agnes.

Un grande successo per la IV edizione del Forum Turismo e Cultura, organizzato dalla Fondazione Biagio Agnes in collaborazione con la Regione Campania e Scabec (Società campana beni culturali), che si è tenuto dal 22 al 24 novembre tra Sorrento e Piano di Sorrento.

Momento centrale dell’iniziativa, fortemente voluta da Simona Agnes, la tavola rotonda dal titolo “Gastronomia e Territorio: un mix vincente per le vacanze”, al termine della quale è stato consegnato il premio Virgo Turismo e Cultura 2019 alla conduttrice Rai de La prova del cuoco Elisa Isoardi e all’ Executive Chef del Grand Hotel Excelsior Vittoria Antonino Montefusco.

Di fronte a istituzioni, esperti del settore, giornalisti specializzati, accademici e studenti, la conduttrice Rai Monica Marangoni, moderatrice del dibattito, ha interagito con i relatori: Fabrizio Raimondi, responsabile relazioni esterne Consorzio del Parmigiano Reggiano; Roberto Rocca, Dirigente generale Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT); Claudia Sorlini, Membro del consiglio direttivo del Touring Club Italia; Manuela Soressi giornalista specializzata in food&beverage; Mariagrazia Villa, docente Università IUSVE.

Nel corso del dibattito sono stati presentati dati e statistiche che hanno dimostrato come l’enogastronomia sia uno dei parametri decisivi nella scelta delle mete di vacanza degli italiani.

In occasione dell’incontro, che si è tenuto presso la suggestiva Villa Fondi di Piano di Sorrento, a picco sul mare sopra la Marina di Cassano, giornalisti e cittadini hanno potuto visitare le splendide sale del Museo Archeologico Territoriale intitolato all’archeologo Georges Vallet, allestito dalla Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta d’intesa con il comune di Piano di Sorrento, aperto anticipatamente per la manifestazione.