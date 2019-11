Chocoland, la fiera del cioccolato artigianale fa tappa a Sorrento dal 5 all’8 dicembre.

Sorrento Chocoland, la più importante fiera del cioccolato artigianale del Centro-Sud Italia, torna tra le strade di Sorrento dal 5 all’8 Dicembre per la sua terza edizione consecutiva. Organizzata dalla D2 Eventi con l’ausilio del Cna (Confederazione Nazionale Artigiani) ed il patrocinio del Comune di Sorrento, la manifestazione è stata fortemente voluta da Massimo Coppola che da assessore si è impegnato per la realizzazione di questa nuova edizione sorrentina. Laboratori, show cooking, animazione per bambini, degustazioni pregiate, mascotte e premi si intrecceranno al profumo della migliore cioccolateria esposta dagli oltre 20 stand provenienti dal Centro-Sud Italia.

«Insieme a tantissimo intrattenimento – dichiara l’organizzatore Luigi De Simone – anche quest’anno il fiore all’occhiello saranno i nostri espositori, rappresentanti della pasticceria più buona del Centro Sud Italia. Le caratteristiche casette in legno ospiteranno, infatti, i prodotti dolciari più amati: dal cioccolato di Perugia al cannolo catanese, da quello palermitano al panettone di Bronte, dal cioccolato al miele a quello ai fichi fino alle cioccolaterie campane, passando per i tortini beneventani e l’altrettanto famoso cioccolato di Modica. E, in più, nei laboratori e show coking live verranno preparati continuamente tortini e delizie davanti ai vostri occhi». Tra gli espositori di quest’anno ci sarà anche l’Angelica che presenterà una delle tante attrazioni della fiera: “Buonisssima by l’Angelica”, un barattolo da mille kg di crema spalmabile che sarà esposto in un “selfie point” lungo il tratto tra Corso Italia e Piazza Veniero, dal quale sarà lanciato l’hashtag #Buonissima.