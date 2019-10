Con Deliveroo la pasta arriva anche a domicilio.

Deliveroo, il servizio di food delivery, ha registrato un incremento del +11% negli ultimi 6 mesi. Tra le città più amanti della pasta a domicilio Milano, Roma, Firenze, Cagliari e Torino. Tagliatelle al ragù, carbonara e amatriciana le ricette preferite. Per celebrare il mondo della pasta in occasione della giornata ad essa dedicata Deliveroo lancia uno speciale piatto, capace di unire la passione per la pasta fresca fatta in casa e il cioccolato, altra grande passione degli italiani.