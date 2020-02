Degustiamo Insieme, appuntamento con i vini vesuviani lunedì 2 al Grand Hotel Oriente.

Lunedì 2 marzo prenderà il via a Napoli il ricco calendario di Degustiamo Insieme, organizzato ogni anno da Proposta Vini, in collaborazione con i propri agenti di zona, in tutto il territorio nazionale.

Eventi di degustazione che, oltre alla presenza fisica dei produttori, offrono un’ampia selezione di vini del nuovo Catalogo 2020: una formula vincente che si propone come momento di incontro tra produttori, clienti e operatori del settore.

Gli oltre cinquanta produttori presenti a Napoli saranno affiancati dal tavolo con la selezione di Proposta Vini, dedicata in particolare ai Vini Vulcanici: l’ultimo progetto presentato a Lazise, con il Catalogo 2020. Il progetto Vini Vulcanici, insieme a Vini Estremi, Vini dell’Angelo, Bollicine da Uve Italiane e Vini delle Isole Minori, è frutto di un lungo lavoro di ricerca volto alla valorizzazione di vitigni e vini unici, specificità territoriali e tradizioni enologiche della viticoltura italiana.

Degustiamo Insieme Napoli si svolgerà lunedì 2 marzo nella splendida cornice del Grand Hotel Oriente, dalle ore 11.00 alle ore 19.00.

Partecipazione previa accredito da richiedere all’indirizzo: press@propostavini.com

Proposta Vini è un’azienda specializzata nella selezione e distribuzione di vini e distillati italiani ed esteri. È una realtà commerciale che opera da oltre trent’anni e si caratterizza per la particolare attenzione verso aziende che operano nel rispetto e nel mantenimento delle tradizioni dei loro territori d’origine. Rivolge particolare cura alla ricerca al recupero di vitigni storici attraverso specifici progetti di valorizzazione.