Deliveroo, i piatti più ordinati in Italia e nel mondo, trionfa la pokè.

Mentre l’anno volge al termine, Deliveroo il servizio di food delivery che consente di gustare comodamente a domicilio i piatti dei propri ristoranti preferiti, fa il punto sull’andamento del 2019 rivelando i piatti più popolari al mondo scelti dai suoi clienti.

Un mix di sapori e gusti ordinati dagli utenti di Deliveroo di 13 Paesi. Dal bibimbap ai burritos, l’eclettico mix di quest’anno dei preferiti in modalità delvery è sicuramente una lettura interessante.

Ecco un assaggio dei primi dieci piatti di quest’anno ordinati su Deliveroo in tutto il mondo:

Il piatto più ordinato in assoluto è un poke a base di salmone di Poke Me a Parigi, davanti al Chesseburger di Five Guys a Londra e al Burrito di pollo di Gonzalez & Co a Barcellona Il primo piatto italiano in classifica è sempre un poke a base di salmone di Pokèria by NIMA a Milano.

Le ciotole hawaiane sono le vere star dello spettacolo nel 2019. Il piatto hawaiano incredibilmente instagrammabile e altrettanto nutriente si è rivelato come uno dei preferiti in nove paesi diversi e costituisce un quinto della top 20 mondiale.

Deliveroo ha registrato anche un aumento degli ordini di cucine da asporto più tradizionali e dei piatti preferiti dello streetfood tra cui il Best Mountain Burger di Greg and Jerry’s a Grenoble e il Gyros di Meat & Greek ad Amsterdam.

Uno sguardo più da vicino alla top 100 di Deliveroo rivela alcune tendenze divertenti per gli ordini dei buongustai a domicilio nel corso del 2019.

Attenti alla salute

Con gli ordini di soluzioni healthy aumentate del 51%, quest’anno non sorprende che piatti come l’insalata di cavolo di Hong Kong KALE o il pollo milanese di Simple Health Kitchen a Londra siano arrivati ​​tra i primi 100.

Pazzi per il pollo

Che sia fritto, grigliato o arrotolato in un burrito, è chiaro che la gente ama il pollo con piatti a base di pollame che riempiono un quinto di tutti i punti del Deliveroo 100 di quest’anno. I preferiti includono Chicken Rice di Boon Tong Kee, Singapore, il Grilled Boneless Chicken di Al Mandaloun a Dubai e lo speciale 9 Hotwings Boxmeal di KFC a Eindhoven.

Cucina asiatica

Quest’anno, un quarto dei piatti presenti nel Deliveroo 100, sono piatti tradizionali asiatici. I favoriti includono Bibimbap Viande di Pierre Sang Express a Parigi e Sushi roll di salmone e avocado di Basara a Milano.

Le tradizioni gustose

I 100 preferiti di quest’anno mostrano come le persone amino celebrare le specialità tipiche. Piatti tipici nazionali come ad esempio il fish and Chips di Harbourside Fish & Chips a Plymouth, la pizza di Assaje a Milano o il and Beef Hor Fan di Rasa Rasa, Singapore per citarne alcuni.

Ecco la lista dei 100 piatti più ordinati nel corso del 2019 su Deliveroo a livello globale:

Poké Signature Super Protéiné di Pokawa, Pargi (Francia) Cheeseburger di Five Guys, Londra (Regno Unito) Burrito Pollo di Gonzalez & Co, Barcellona (Spagna) Salmon Pokè di Pokèria by NIMA, Milano (Italia) Footlong Sub di Subway, Dublin (Irlanda) Tommy the Chook di Boss Burger Co, Geelong (Australia) 米線+一餸 di 譚仔雲南米線 Tam’s Shop, Hong Kong (Hong Kong) Shack Burger di Shake Shack, Dubai (Emirati Arabi Uniti) Big Giant Menu di Quick, Liegi (Belgio) Sushi Burrito di Sushito, Amsterdam (Paesi Bassi) Build Your Own Bowl, di The Daily Cut, Singapore (Singapore) Chicken Rice with Side Dish di 梁鑫雞肉飯 LiangXing Chicken Rice, Taipei (Taiwan) 2 Hot wings® di KFC, Brighton(Regno Unito) Best Mountain di Greg & Jerry’s, Grenoble (Francia) Kale Salad di KALE, Hong Kong (Hong Kong) Quesadillas di Lateral, Madrid (Spagna) Old School (Single) اولد سكوول di Griddle Restaurant Company, Kuwait (Kuwait) Yummy Berry Acai di The Acai Spot, Dubai (Emirati Arabi Uniti) The O.G. di Fishbowl, Sydney (Australia) Crea il tuo pokè di Makito Casteddu, Cagliari (Italia) Cheeseburger di Five Guys, Dublin (Irlanda) 9 Hotwings Boxmeal di KFC, Eindhoven (Paesi Bassi) Honey Lemon Big Cup di 大苑子 (台北通化店) DaYung’s, Taipei (Taiwan) McMenu® Big Mac di McDonald’s, Lovanio (Belgio) Crea tu Poké Grande di The Hip Fish, Barcellona (Spagna) Sushi Lovers Poke di CALI-POKE, Dubai (Emirati Arabi Uniti) VIOS Regular Bowl di VIOS by Blu Kouzina, Singapore (Singapore) Mad Dog Pizza di Mod Pizza, Nottingham (Regno Unito) Sushi roll di salmone e avocado di Basara, Milano (Italia) Menu classicpaille di La Ripaille Burger, Nantes (Francia) Lard Bibimbap 原味 di 好吃食堂 Delicious Canteen,Taipei (Taiwan) Chicken Katsu شرائح الدجاج المقرمش di Meme’s Curry, Kuwait (Kuwait) Regina Pizza di Assaje, Milano (Italia) Buffalotta Pizza di La Taverna, Milano (Italia) Groene Curry di Bird Thais Restaurant, Amsterdam (Paesi Bassi) Ono Poke Bowl di Poke & Co, Dubai (Emirati Arabi Uniti) Grilled Chicken Burrito di Tortilla, Brighton (Regno Unito) Grilled Harrisa Chicken di Farmer J, Londra (Regno Unito) Aloha di Poki Poké, Bruxelles (Belgio) Charsiew Noodles di Hawker Chan, Melbourne (Australia) Bacon Pizza di Lopez y Lopez, Madrid (Spagna) ComfyDay Soup 花膠蟲草花螺頭燉湯 di Soupday, Hong Kong (Hong Kong) Black Milk Tea di Gong Cha, Singapore (Singapore) Plateau trendy di Sushi Parisien, Parigi (Francia) Cod and Chips di Harbourside Fish & Chips, Plymouth (Regno Unito) Aloha Way di Ohana Poké Sushi, Den Haag (Paesi Bassi) Burrito di Guzman Y Gomez, Wollongong (Australia) Green Curry di Fuchsia Urban Thai, Dubai (Emirati Arabi Uniti) Burrito Poulet di Chipotle, Parigi (Francia) Caja Capricho Dulce di Manolo Bakes, Madrid (Spagna) Bacon Burger di The Huggy’s Bar – Kitchen, Liegi (Belgio) 車仔麵 (1麵3餸起) di Yummy Cart Noodles 任你點車仔麵, Hong Kong (Hong Kong) Roll salmao com camarão – 8 pezzi di Temakinho, Milano (Italia) Les fernandines di Big Fernand, Parigi (Francia) Avocado Chick Bowl di Fitchen Vlaanderenstraat, Gand (Belgio) Bronx New York Burger di Miguel Ángel, Madrid (Spagna) Seafood Hotpot di 麗媽香香鍋 Lima Personal Hot Pot, Taipei (Taiwan) Salmon Style di Hawaiian Poke Bowl, Anversa (Belgio) Chicken Burrito di Mission Burrito, Bristol (Regno Unito) Sunny Salmon di Poke House, Milano (Italia) Little L Combo di Little L Chicken and Burgers, Sydney (Australia) Grilled Boneless Chicken di Al Mandaloun, Dubai (Emirati Arabi Uniti) DIY Kaisen Don (medium) di Teppei Syokudo, Singapore (Singapore) Burrito di Barburrito, Nottingham (Regno Unito) Gyros di Meat & Greek, Amsterdam (Paesi Bassi) Beef Hor Fan di Rasa Rasa, Singapore (Singapore) McMenu McChicken di McDonald’s, Bergamo (Italia) Cabra di Timesburg, Barcellona (Spagna) Blue burger di Mr & Mrs Bun, Strasburgo (Francia) Burrito di FreshMex, Aberdeen (Regno Unito) Build Your Own Acai Bowl di Acai and the Tribe, Dubai (Emirati Arabi Uniti) Tu Bowl en 4 pasos di Aloha Poké, Madrid (Spagna) Classique Burger di Les Super Filles du Tram, Bruxelles (Belgio) Sushi Rice Bowl di POKÉWORLD, Hong Kong (Hong Kong) Sweet and Sour Pork from Ding Xiang Seafood, Singapore (Singapore) Bibimbap Viande di Pierre Sang Express, Parigi (Francia) Chicken Milanese di Simple Health Kitchen, Londra (Regno Unito) St Peter’s Burger di The Meating Room, St Albans (Regno Unito) Nems traditionnels x 3 di Le Kiosque, Tolosa (Francia) Pad Thai Box di Wok It Up!, Canberra (Australia) Build Your Own di Honi Poke, Londra (Regno Unito) Chicken Dinner Meal di KFC, Dubai (Emirati Arabi Uniti) Chicken Rice di Boon Tong Kee, Singapore (Singapore) Volcano Burrito di Seasoned Beef from Taco Bell, Brighton (Regno Unito) Whopper® Menu di Burger King, Den Haag (Paesi Bassi) WASA-BAE from Kai | Editions, Hong Kong (Hong Kong) Yangnyeom Bu-Ket di Out Fry – Chicken Kitchen, Parigi (Francia) Little San Sushi di Maki-San, Singapore (Singapore) Smoke Burgez di Burgez, Milano (Italia) Large Bowl di Ahi Poké, Londra (Regno Unito) Triple Bacon Triple Double Burger from Smashburger, Brighton (Regno Unito) Grilled Chicken Burrito di Taqado Mexican Kitchen, Dubai (Emirati Arabi Uniti) Boeuf (Tacos) di MasterTacos, Lione (Francia) Honey Tea Latte di 一手私藏世界紅茶 ITSO, Taipei (Taiwan) Chicken Katsu Curry di Wagamama, Londra (Regno Unito) Chow Mein di Redbox Noodle Bar, Edinburgo (Regno Unito) Edmond Burger di Edmond Burger, Bordeaux (Francia) Diavola Pizza di Solo Pizza Cafè, Milano (Italia) Bulgogi di Kobap, Bruxelles (Belgio) Rewild Cookie Dough Vanilla Ice Cream di Oh G!, Kuwait (Kuwait)

L’italia: anche nel nostro Paese il poke su tutti, davanti a sushi, pizza e hamburger. Milano capitale del delivery

Analizzando la classifica italiana, emerge come tra i primi 10 piatti più ordinati, il poke risulta essere il piatto più amato, occupando le prime 2 posizioni. Molto apprezzati anche la pizza (3 posizioni nelle prime 10), le specialità giapponesi e l’hamburger (entrambi con 2 posti nella top ten).

Allargando lo sguardo alle prime 25 posizioni, si nota una presenza anche di specialità tipicamente italiane come pasta, pollo allo spiedo, burrata e gelato, amato in particolar modo a Milano.

In termini geografici è proprio Milano è il capoluogo che raccoglie più specialità in assoluto tra le prime 25 in classifica. Presenti anche Roma, Firenze e a sorpresa rispetto a quanto ci si aspetterebbe, due centri minori come Cagliari e Bergamo, con due specialità posizionate rispettivamente al secondo e all’ottavo posto.

I 25 piatti più ordinati in Italia

Salmon Pokè Pokèria by NIMA – XXII Marzo (Milano) Crea il tuo pokè – Makito Casteddu (Cagliari) Sushi roll di salmone e avocado Basara – sushi pasticceria – Corso Italia (Milano) Regina Pizza – Assaje (Milano) Buffalotta Pizza – La Taverna (Milano) Roll salmao com camarão – 8 pezzi – Temakinho – Duomo (Milano) Sunny Salmon – Poke House – Navigli (Milano) McMenu McChicken – McDonald’s – Bergamo (Bergamo) Smoke Burgez – Burgez – Savona (Milano) Diavola Pizza – Solo Pizza Cafè – Navigli (Milano) Pizza Pomo D’Oro – Lievità (Milano) Amatriciana – Pasta a gogo’ (Milano) Noodles di Riso – Wok to Walk (Roma) Tuna Poke – Pokèria by NIMA – Corso Venezia (Milano) Insalata Verde Bio – Green Day – Natural food and bar (Milano) Burrata – Farina00 (Firenze) Ribeye Steak – T-Bone Station – Corso Francia (Roma) Vaschetta da 500gr – Artico gelateria – Isola (Milano) Vaschetta da 500gr – La gelateria della musica – Lodovico il Moro (Milano) Salmon Poke – MachaPokè – Col di Lana (Milano) Crispy roll – Daruma Sushi Parlamento (Roma) Salmon Sushi Bowl – Macha Japanese Cafè – Viale Col di Lana (Milano) Pollo allo spiedo nostrano – Rosticceria Giacomo (Milano) Bacon King Menù – Burger King – Piazza Adua (Firenze) Cheeseburger – Five Guys (Milano)