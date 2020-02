Enjoy European Quality Food, continuano gli appuntamenti, a marzo anche a Napoli.

Dopo l’avvio delle prime attività del 2020, continuano gli appuntamenti internazionali di Enjoy European Quality Food. L’obiettivo dei prossimi mesi è promuovere i prodotti italiani con certificazione di qualità rappresentati dai partner del progetto nei settori di ristorazione, grande distribuzione e trade. In particolare, tre vini, due oli e due formaggi certificati saranno protagonisti di due tipologie di eventi destinati a operatori del settore e/o consumatori: informazione sulla cultura del cibo di qualità, e workshop di degustazione con la guida di chef ed esperti del settore. Accanto ai momenti informativi non mancheranno occasioni più conviviali e d’intrattenimento, prova di come la cultura del buon cibo non solo crei valore economico e culturale, ma unisca anche paesi e persone. Tra i numerosi eventi organizzati da EEQF nei mesi a venire in giro per l’Europa, i prossimi eventi di febbraio e marzo coinvolgeranno in particolare Spagna, Gran Bretagna, Germania e Polonia, oltre che l’Italia, paese di rappresentanza del progetto.

In Italia, dal 15 al 22 febbraio è la settimana dell’evento “Anteprime di Toscana” in cui saranno presentate e degustate alcune delle eccellenze vinicole regionali, tra cui uno dei 6 protagonisti di EEQF: il Vino Nobile di Montepulciano DOCG. Anche il secondo appuntamento enologico coinvolge l’omonimo Consorzio che, il 20 febbraio, ospiterà presso la sua sede nella suggestiva Fortezza di Montepulciano un workshop di degustazione.

A seguire, tra il 3 e il 20 marzo, altri sette eventi vedranno protagonista EEQF con destinazione gastronomie e ristoranti distribuiti lungo tutta la penisola: da Treviso a Palermo, passando per Siena, Roma, Napoli e Alberobello. Grazie al coinvolgimento della Federazione Italiana Cuochi, a ogni evento parteciperanno cuochi professionisti che lavoreranno con i 7 prodotti d’eccellenza di EEQF per proporre piatti e abbinamenti che ne valorizzino le qualità.