Festa del Cioccolato Artigianale da giovedì 13 a domenica 16 a Pozzuoli.

Nella centralissima Piazza della Repubblica, torna a Pozzuoli da Giovedì 13 a Domenica 16 Febbraio la Festa del Cioccolato Artigianale, per gli appassionati della buona e soprattutto golosa alimentazione.

La manifestazione, destinata a crescere d’importanza, è patrocinata dal Comune di Pozzuoli e promossa dall’Associazione Choco Amore in collaborazione con l’associazione Arti Mestieri Tradizione Folklore di Pozzuoli.

La Festa del Cioccolato è’ un’iniziativa che da anni viaggia in lungo e in largo attraverso le principali città italiane portando questo goloso prodotto dalle mille proprietà benefiche con la formula “dal produttore al consumatore”.

Ormai è risaputo che il cioccolato artigianale è un vero e proprio toccasana, e a differenza dei prodotti di cioccolato industriali, è privo di conservanti e grassi idrogenati nocivi per la nostra salute.

Alla kermesse, che rimarrà aperta dalle10:00 di mattina a notte, partecipa un pool di cioccolatieri in rappresentanza di 14 regioni italiane del tour nazionale, di conseguenza si potranno gustare in un unico contenitore le varietà di cioccolato proposte nelle ricette tipiche regionali: dai cunesi ai gianduiotti, dal cioccolato di Modica ai dolci torroni calabresi, alle squisite ghiottonerie napoletane ecc. e, come nella scorsa edizione la simpatica gara amatoriale di CaKe Design aperta a tutti in cui saranno premiati la domenica pomeriggio i migliori dolci rigorosamente a base cioccolatosa.

Nel corso dei 4 giorni saranno offerti vari laboratori sul cioccolato artigianale eseguiti in diretta dagli abili maestri cioccolatieri e, ai più piccoli, veri protagonisti della “Festa”, un contesto allegro e divertente con il gruppo di animazione di livello “Casper” di Pozzuoli, con giochi coinvolgenti e laboratori didattici del Choco Play, impara giocando.

Inoltre, per l’occasione, per celebrare la “Festa di San Velentino”, per tutti gli innamorati saranno organizzate una serie di attività a loro dedicate in cui potranno testimoniare la loro presenza in tempo reale con scatti ed altre attività presso il Self Point appositamente allestito.

Una grande Festa quindi dove oltre a poter assaporare il buon Cioccolato Artigianale, si potranno vivere momenti gioiosi e di condivisione nel centro cittadino di Pozzuoli.

www.festedelcioccolato.it