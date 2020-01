Giornata cittadina del pizzaiuolo napoletano venerdì 17 (Sant’Antuono).

In tutte le pizzerie aderenti sarà preparata un pizza dedicata a Sant’Antuono che potrà essere degustata al prezzo unico di Euro 5. Alla classica Margherita vengono aggiunti la salsiccia, il salame piccante e la ricotta; una pizza ispirata al fuoco e al periodo di carnevale che inizia in questi giorni.

Per l’importanza che il mestiere del Pizzaiuolo ha a Napoli ma anche nel resto d’Italia, Il sindaco di Napoli presenterà all’ ANCI una lettera per sensibilizzare tutti i Comuni, sede di almeno una pizzeria che rispetti i canoni del riconoscimento UNESCO, a istituire a loro volta la giornata cittadina del pizzaiuolo il 17 gennaio in occasione di S. Antuono.

Alle ore 17:00, presso la Libreria Feltrinelli di piazza dei Martiri, sarà presentato il libro “O’ Pizzaiuolo – Un’arte patrimonio dell’umanità”. Alle 18:00 presso la Scuola di Capodimonte, a cura della Associazione Verace Pizza Napoletana, si svolgerà, alla presenza delle Istituzioni, l’evento propiziatorio dell’accensione del ceppo e la sua benedizione. Durante la commemorazione, in patrocinio con la Fondazione UniVerde, saranno conferiti alcuni riconoscimenti per l’attività “social”svolta a supporto dell’Arte del Pizzaiuolo Napoletano.