Gourmet Italia si fonde con Dr. Schär.

Gourmet Italia, famosa per la produzione e commercializzazione di piatti pronti surgelati, fa parte da diverso tempo del Gruppo Dr. Schär. Viene annunciata ora la fusione della SpA all’interno del Gruppo, fusione che intende essere una razionalizzazione dal punto di vista societario. Per motivi di efficienza organizzativa e razionalizzazione dei servizi comuni si è deciso di confluire in una unica compagine societaria. Rimarranno pertanto invariati lo staff di Gourmet Italia, la proprietà, l’organizzazione commerciale, produttiva e logistica. Gourmet Italia si è specializzata nella produzione di piatti pronti surgelati per i canali Ho.Re.Ca e GDO; la sua linea più famosa è denominata M’ama ed è disponibile in molti supermercati italiani con piatti della tradizione italiana e piatti esotici preparati con ingredienti di prima qualità da esperti chef e pronti in pochi minuti.

Dr. Schär è nata quasi cento anni fa in Alto Adige come azienda a conduzione familiare. Oggi è una realtà internazionale presente in 11 Paesi del mondo, che impiega 1.369 dipendenti. Questa lunga storia è iniziata con una visione: migliorare la vita alle persone con specifiche esigenze alimentari. Dr. Schär è diventato il leader di mercato per tutte le persone affette da celiachia ma non solo: il gusto è infatti assicurato anche per chi ha esigenze dietetiche specifiche legate a vari disturbi di salute. L’Istituto Dr. Schär è l’avanzatissimo centro di ricerca interno all’azienda dove scienziati e ricercatori mettono a punto le ricette più adatte a chi soffre di svariate intolleranze alimentari.

Nel 2013 Dr. Schär ha acquisito Gourmet Italia con l’intento di estendere la propria gamma produttiva al convenience food, i piatti pronti in pochi minuti e disponibili nelle catene di supermercati. Dal primo gennaio 2020, quindi, quello che prima faceva l’azienda Gourmet Italia SpA sarà di competenza della neonata divisione Gourmet Italia della Dr. Schär. Lo sviluppo dei piatti pronti frozen – sia a marca M’ama che private label – non subirà nessuna modifica strategica anzi acquisirà ancor maggiore professionalità garantita dall’organizzazione Dr. Schär.