Il Natale di Cuori di Sfogliatella

A Natale la pasticceria Cuori di Sfogliatella propone ai clienti un ampio ventaglio di dolci tipici delle festività natalizie: dai roccocò ai mustaccioli, dai panettoni farciti alla sfogliatella agli struffoli. Dolci della tradizione, realizzati secondo le antiche ricette della famiglia Ferrieri, accanto ai quali trovano spazio le rinomate sfogliatelle dolci e salate del brand partenopeo proposte anche in una originale versione natalizia: dopo il grande successo della prima edizione, con il Natale 2019 torna infatti il Cappello di Babbo Natale di Cuori di Sfogliatella. Un involucro di sfogliatella rossa ripieno di una crema soffice arricchita da pezzetti di pandoro e gocce di cioccolato. Un dolce bello da vedere, perfetto come idea regalo e in linea con la filosofia di Cuori di Sfogliatella, la pasticceria napoletana a Napoli da trent’anni che recentemente ha lanciato il primo negozio napoletano instagram friendly.

Cuori di Sfogliatella è il brand fondato da Antonio Ferrieri, ideatore della sfogliatella fritta, delle sfogliatelle salate; della Vesuviella, la sfogliatella a forma di Vesuvio, e della Borbonica, la sfogliatella che racchiude un ripieno di ricotta e babà. Ogni giorno nei laboratori di Corso Novara, a pochi passi dalla Stazione Centrale di Napoli, prendono forma centinaia di sfogliatelle nella versione classica, sia riccia che frolla, e in tante varianti golose. Dal 1987 Antonio Ferrieri produce e distribuisce il meglio della tradizione pasticciera napoletana sia dolce che salata. Il brand Cuori di Sfogliatella è da 30 anni all’avanguardia nel brevettare nuovi prodotti che consentono un’evoluzione della classica sfogliatella napoletana con oltre 30 gusti differenti.

www.cuoridisfogliatella.it