L’Antica Pizzeria da Michele su Elle.it per festeggiare Napoli a livello internazionale con la terza apertura in Giappone e la partnership con Comme des Garçons.

L’Antica Pizzeria da Michele continua il suo viaggio nelle arti. Dopo la presentazione al Salone di Parigi, la t-shirt che lo stilista Junya Watanabe, del famoso brand giapponese Comme des Garçons, ha dedicato alla pizzeria di Forcella è finalmente tornata a Napoli, nel cuore del quartiere Chiaia. Realizzata in un’edizione limitata di circa 1000 esemplari, la t-shirt è disponibile nei punti vendita monomarca del brand giapponese nel mondo e in negozi specializzati in Francia, Polonia, USA, Gran Bretagna, Israele, Indonesia, Corea del Sud, Malesia e Singapore e, in Italia, a Milano, Finale Ligure, Verona, Parma e, ovviamente, a Napoli da “Ex Voto”.

Ad indossare la t-shirt, nell’articolo a cura di Federica Caiazzo e nello speciale shooting fotografico a cura di Salvio Parisi per Elle.it, sono Luca Cucciniello, pizzaiolo e membro della famiglia Condurro, e Gianluca Michelini, dipendente de L’Antica Pizzeria da Michele in the World. In pieno stile ‘Michele in the world’ (MITW), la tradizione della pizza napoletana guarda al futuro e si apre al mondo, attraverso il suo giovanissimo staff, le collaborazioni con gli ambiti della cultura e della moda e le pizzerie nel mondo, che sono salite a tredici lo scorso 31 ottobre con la terza apertura in Giappone, a Yokohama. Tutto ciò restando fedele ai principi del marchio de L’Antica Pizzeria da Michele, che celebra non solo l’arte del pizzaiolo, patrimonio dell’Unesco, ma soprattutto la città di Napoli e il valore assolutamente universale della pizza.

Dopo il successo di Tokyo e Fukuoka, Alessandro e Daniela Condurro, AD de L’Antica Pizzeria da Michele in the World, il gruppo Balnibarbi, quotato alla borsa di Tokyo e con quasi 90 ristoranti all’attivo, nella persona del Presidente Sato Hirohisa, e Riccardo D’Urso, presidente del WJnetwork festeggiano l’apertura a Yokohama. Un avvenimento che ha visto i clienti giapponesi entusiasti, tutti ordinatamente in fila già dal mattino dell’opening. La pizzeria di Yokohama sta registrando un numero molto alto di presenze e rappresenta un punto importante per il cammino de L’Antica Pizzeria da Michele in the World.