Le delizie di Chalet Ciro anche alla Stazione Centrale.

Chalet Ciro a Mergellina è una tappa obbligata non solo per i buongustai ed i golosi napoletani, ma anche per tutti i turisti che, specie in questo periodo, riempiono ed animano la città partenopea.

Da un mese e mezzo circa Chalet Ciro ha aperto un punto vendita anche alla Stazione FS di Napoli Centrale, all’altezza del Binario 23 (quello dedicato ai treni effettuati da NTV Italo), dove è possibile gustare praticamente tutta la enorme gamma di prodotti, dolci ed anche salati che si ritrovano nel tradizionale punto vendita di Mergellina, fin dal 1952.

Anche in questo nuovo punto vendita, quindi, è possibile fare colazione con i cornetti, le brioche, i “fazzoletti” e l’immancabile caffè espresso napoletano preparato con la solita maestria, oppure fare uno spuntino con i prodotti di rosticceria come le pizzette, i rustici, il tradizionale panino napoletano, fino ai famosissimi tramezzini, agli sfilatini ed alle insalate, tutti con il comune denominatore dell’estrema cura per la scelta delle materie prime, per il rispetto della tradizione delle ricette napoletane e naturalmente per il gusto che le contraddistingue.

E naturalmente è possibile gustare i dolci della tradizione napoletana, come la sfogliatella, riccia, frolla, ripiena o rustica, o la pastiera e portarla anche in viaggio.

Un capitolo a parte meritano le celeberrime graffe, fritte al momento, con tanto di telecamera posizionata sulla friggitrice in modo da controllare a vista la limpidezza dell’olio in cui la pesta viene fritta, per poi essere spolverata di zucchero e servita ancora calda.

“L’espressione che fanno tutti a qualsiasi età”, spiega il titolare Antonio Di Martino, “quando gustano la nostra graffa è inequivocabile, un concentrato di felicità e di gioia, ed è questa la nostra più grande soddisfazione. Siamo molto contenti di aver aperto qui alla Stazione, che è una delle porte di Napoli verso il mondo, è il modo che abbiamo scelto per diffondere l’eccellenza della pasticceria e la gastronomia napoletana. E’ anche il messaggio che abbiamo voluto lanciare nella nostra nuova corporate identity (I make you happy, ti faccio felice)”

Chalet Ciro non si ferma qui, è di prossima apertura un punto vendita al Vomero, vi aggiorneremo al più presto per i dettagli.

Un ringraziamento speciale a Guenda Calderaro.