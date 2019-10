Lonely Planet racconta la bellezza della Campania che non ti aspetti.

“Campania, dove la potenza dei vulcani incontra il fascino dell’antichità, la meraviglia della natura e la freschezza della creatività. Un mondo di contrasti che regala magia”.

È con queste parole che Lonely Planet – la guida turistica più letta in Italia secondo i dati divulgati nel 2018 dalla banca dati Nielsen BookScan – ha deciso di introdurre lo “Speciale Campania”, un’iniziativa editoriale di quattro articoli che presenta al grande pubblico alcuni dei luoghi inediti di una delle regioni più belle d’Italia.

Benevento, Campi Flegrei, il Cilento e alcuni percorsi di trekking tra paesaggi mozzafiato: un viaggio che mette in luce la Campania che non ti aspetti promosso e organizzato da campania>artecard, il pass ideato dalla Regione Campania attraverso la Scabec, suo braccio operativo, che, a settembre 2019, ha segnato un aumento di circa il 25% nel suo utilizzo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Un risultato importante ottenuto grazie ad un’offerta che permette di usufruire di un sistema integrato musei/trasporti: in un unico pass la possibilità di visitare circa 80 musei e luoghi della cultura ed abbinarci il trasporto pubblico locale grazie alla partnership con il Consorzio UnicoCampania.

Con i percorsi proposti da campania>artecard, attraverso i racconti delle guide di Lonely Planet, lo Speciale Campania porterà i più curiosi viaggiatori alla scoperta di piccoli gioielli del territorio campano inediti.

Un’esperienza unica divisa in quattro tappe: “Le cinque buone ragioni per scoprire il capoluogo del Sannio”, un’indimenticabile passeggiata alla scoperta del caratteristico centro storico, dell’eleganza dell’Arco di Traiano e del fascino delle installazioni di arte contemporanea dell’Hortus Conclusus; “Campi Flegrei: tutti i volti di un vulcano invisibile”, un itinerario che mette insieme scavi archeologici, fonti termali, laghi e parchi naturali, tasselli della zona sismica che ha disegnato le vicende dell’intera area; “Bello, buono, verde e segreto: perché andare in Cilento”, un percorso alla volta delle montagne verdi, delle manciate di paesini medievali arroccati tra chilometri di natura incontaminata e dello stile di vita slow che ha dato vita alla dieta mediterranea; “Trekking e archeologia sulle tracce del vulcano”, ovvero una rilassante camminata tra le mete campane più green, tra cui il Sentiero degli Dei, definito come “uno dei più incantevoli percorsi di trekking che esistano in Italia” e i sentieri che dominano le falde del Vesuvio.

Per la realizzazione di “Speciale Campania” si ringraziano: Comune di Benevento, Confindustria Benevento, Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Ente Parco Regionale Dei Monti Lattari, Fondazione MIdA, Musei Integrati dell’Ambiente, Grotte di Pertosa-Auletta, MAR Positano – Museo Archeologico Romano, Osservatorio Vesuviano – Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanaologia, Parco Archeologico dei Campi Flegrei, Parco Archeologico delle Terme di Baia, Parco Archeologico di Paestum, Polo museale della Campania, Provincia di Benevento, Pro Loco Teggiano, Terme di Telese.