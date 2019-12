“Mammina” ospita il primo evento di “Natale a Napoli… percorsi di luce”: defilé di moda e cena con prodotti a km0 , mercoledì 11.

Dall’11 Dicembre 2019 al 6 Gennaio 2020 torna per l’undicesima edizione “Natale a Napoli… percorsi di luce”, manifestazione organizzata da Tiziana Gelsomino. Dieci appuntamenti tra arte, design, moda e food da vivere nel corso delle festività natalizie, insieme a partner d’eccezione come Mammina – pizzeria e cucina genuina, Fondazione Jorit e Autism Aid onlus e il patrocinio della Prima Municipalità e dell’Ordine degli Architetti di Napoli.

Sarà proprio il ristorante Mammina ad ospitare il primo dei dieci appuntamenti della manifestazione, tutti nel quartiere Chiaia. Domani, mercoledì 11 dicembre, alle ore 18, nella sede di Mammina di via Santa Brigida 65, si terrà l’evento Fashion&Food, defilé del giovane stilista Arcane Spellcaster. Per l’occasione, gli chef del ristorante presente con quattro sedi tra Napoli, Milano e Catania, delizieranno gli ospiti con le prelibatezze a km0 ottenute utilizzando i prodotti di Collina San Laise, sede della start up avviata da Autism Aid onlus.

Gli stessi chef di Mammina saranno gli animatori dello show cooking art in programma venerdì 13 dicembre, alle ore 19, presso lo store di design Tortoriello Mobili, in via Crispi 9. Special Guest, la nutrizionista Loredana Abbate. L’evento prevede la partecipazione dell’Istituto Alberghiero Duca di Buonvicino I.P.S.E.O.A. Napoli, che insieme agli chef di Mammina e agli allievi chef prepareranno delle pietanze della tradizione natalizia napoletana.