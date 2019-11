Mammina premiata dalla Camera di Commercio.

La Camera di Commercio ha premiato le eccellenze napoletane. Lo scorso 7 novembre, presso il teatro Palapartenope di Napoli, il presidente della CCIAA di Napoli Ciro Fiola ha consegnato ad alcuni protagonisti del mondo del commercio, dell’industria, dell’agricoltura, dell’artigianato, del turismo e dei servizi, il riconoscimento “Fatto a Napoli”, per essersi distinti nelle loro attività.

Tra le eccellenze premiate, anche “Mammina – pizzeria e cucina genuina”, ristorante-pizzeria con quattro sedi a Napoli (in via Partenope e via Santa Brigida), Milano e Catania, che si è particolarmente distinta per aver portato alcune innovazioni in cucina. Su tutte, il menu “Natural diet” sviluppato con l’Università degli Studi di Napoli Federico II e che prevede la totale assenza di sale, zuccheri e grassi; e la pizza con impasto allo champagne. E già si pensa ad un menu ad alta territorialità campana. “Tutte queste idee sono state sviluppate da Mammina 4.0, un sofisticato sistema che permette un controllo di gestione raffinato”, spiega Antonio Viola, presidente di Mammina Holding. “La nostra convinzione è che per competere in un mercato complesso come quello della ristorazione, ci sia bisogno di tradizione ma anche di innovazione a 360 gradi”.

L’ultimo aspetto riguarda l’avvio degli spettacoli teatrali nella sede di Mammina a Santa Brigida: “Nel piano più basso della struttura, dove un tempo si trovava il foyer del Salone Margherita, c’è un palco che stiamo facendo rivivere con spettacoli e varietà. Nelle prossime settimane organizzeremo numerose manifestazioni anche solidali”.

L’evento della Camera di Commercio è stato anticipato dalla degustazione di prodotti tipici locali a cura dei Consorzi di Tutela. La premiazione è stata invece seguita da momenti di intrattenimento musicale e di cabaret. La conduzione della serata è stata affidata alla conduttrice e showgirl Veronica Maya. “Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento arrivato assolutamente a sorpresa – conclude Viola -. Ci spinge a migliorare ulteriormente per offrire ai clienti prodotti sempre migliori. La qualità, d’altronde, è l’ingrediente a cui Mammina tiene di più”.