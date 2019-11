Oltre 370 mila presenze, a Chocoland Vomero, nutrita pattuglia di stranieri. Premiati i big Sirica e Dalla Vecchia

Comincia a sfumare il fantastico profumo di cioccolato che per sei giorni ha reso più corroborante l’aria del Vomero. Calato il sipario sull’undicesima edizione di Chocoland è tempo di tirare le somme. Le simpatiche casette che hanno rallegrato il percorso da via Scarlatti a via Luca Giordano lasciano il posto al ricordo delle oltre 370.000 presenze che si sono tradotte in molti quintali di cioccolato venduto.

Restando in tema di numeri: quest’anno sono state 69 le casette istallate, in esse ha preso posto cioccolato per tutti i gusti ma anche per tutte le tasche. Pezzi pregiati e ricercati. Finemente lavorati. Economico e costruito su misura per i più piccoli. Nessuno ha dovuto rinunciare a qualche minuto in compagnia della bontà, riuscendo così ad accontentare mente e palato.

Il gran finale è stata la premiazione. Una vera e propria notte degli Oscar, visto che il cinema è stato il filo conduttore della kermesse. Alla serata presentata da Lino D’Angiò ed Alessandra Zuppetta hanno preso parte tutti i protagonisti di Chocoland Vomero 2019. A cominciare dagli organizzatori della D2Eventi: “In sei giorni –spiegano Luca De Rosa e Luigi De Simone- abbiamo fatto fronte ad una vera e propria invasione da parte dei visitatori. Sono arrivati al Vomero tanti stranieri ed oltre 70 pullman. Numeri questi che non possono lasciarci che soddisfatti. Anche perché tutto è andato nel verso giusto grazie anche all’aiuto di tutte le forze dell’ordine in campo. A partire dalla Polizia di Stato e dai carabinieri. Supportati anche dai vigili urbani e dalla vigilanza privata. Un ringraziamento anche alla V Municipalità con in testa il presidente Paolo De Luca”.

Questi i riconoscimenti assegnati:

Primo premio alla carriera al maestro pasticciere: Sabatino Sirica

Premio innovazione e creatività al maestro cioccolattiere: Mirco della Vecchia. Il riconoscimento è stato attribuito per il prodotto più innovativo ovvero il barattolone di crema spalmabile l’Angelica.

Primo premio prodotto innovativo: Lorenzo Di Gennaro di cioccolato e benessere ha vinto per il tartufo salato, premio assegnato da Gabriele Rotini del Cna. Un ulteriore riconoscimento è stato attribuito alla cioccolateria Moro per la bontà del suo cioccolato al farro dal presidente della V Municipalità Paolo De Luca.

Primo premio miglior vetrina Chocoland: Marco Biolzi della cioccolateria Biolzi di Parma

Premio per il prezioso contributo ad attività eco solidali, premio “Abili Oltre” per l’inclusione sociale: Cioccolateria “Dulcis in Fundo” realizzata dalla Cooperativa Davar di Casal di Principe.

Primo premio interpretazione CIOK SI GIRA: Giada e Teresa