Presentato nuovo contenitore Mozzarella di Bufala Campana Dop alla Reggia di Caserta.

Un nuovo polimero plastico in grado di allungare l’arco di conservazione della mozzarella di bufala campana dop, e di tenerla al riparo dai batteri, abbattendo il rischio di contaminazione per i consumatori.

A presentarlo oggi presso le Reali Cavallerizze, storico immobile facente parte del complesso della Reggia di Caserta e da anni sede del Consorzio di tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, è l’ex presidente del Cnr Luigi Nicolais, presidente di Materias, consorzio di start up innovative.

“Il nuovo poliestere – spiega Nicolais – lo abbiamo già brevettato, ed entro un anno, contiamo di mettere in produzione i contenitori per la mozzarella. L’idea principale – prosegue l’ex Ministro – è di fare in modo tale che alcuni peptidi si leghino al film in poliestere del contenitore; si tratta di peptidi che si possono mangiare e hanno grande attività contro i batteri, ovvero rompono la loro membrana uccidendoli”. Il nuovo materiale permetterà dunque di trasportare la mozzarella, ovunque nel mondo. (ANSA)