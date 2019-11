Quali sono le destinazioni da sogno degli italiani?

Ecco la «wishing-list» dei viaggi e delle destinazioni preferite dagli italiani. SpeedVacanze.it, il tour operator che ha inventato l’esclusiva formula dei viaggi per single, approfitta di questo momento ormai vicino al Natale per curiosare tra i trend di viaggio che caratterizzeranno la lista dei desideri dei nostri connazionali.

A suscitare un crescente interesse da parte dei viaggiatori, fa sapere SpeedVacanze.it, è proprio Cuba, che molti scelgono quale meta prediletta per «fuggire dall’inverno».

A seguire, sono le acque cristalline caraibiche il sogno nel cassetto per moltissimi italiani. Le mete più gettonate sono Maldive e Sri Lanka, ma tra i desideri degli italiani vi è anche la Thailandia.

Restando in tema di viaggi esotici, il portale SpeedVacanze.it registra tra le mete gettonatissime anche Zanzibar, tra distese di sabbia finissima e tartarughe giganti, e la Giordania, per trascorrere una vacanza in viaggio nel deserto alla scoperta di una delle «otto meraviglie» del mondo antico.

E spunta anche Marsa Alam, particolarmente richiesto da chi ha la passione per le immersioni e la scoperta delle meraviglie subacquee. E poi ancora Antille, Santo Domingo ed Isole Vergini, Dubai, Abu Dhabi ed Oman.

La vera novità per il 2020 è il definitivo consolidarsi del «viaggio esperienziale», destinato a diventare il motore del turismo contemporaneo, un turismo sempre più basato su coinvolgimento, avventura ed autenticità.

Tra queste mete esperienziali, le più sognate dagli italiani -secondo le tendenze analizzate da SpeedVacanze.it– sono l’Aurora Boreale in Islanda e il cosiddetto Holi Festival in Rajasthan, il Festival dei Colori che in India rappresenta una delle manifestazioni più attese di tutto l’anno.

«L’Aurora Boreale è un’esperienza davvero unica. La città più grande dell’Islanda, Reykjiavik, è anche la più settentrionale del mondo. D’estate le sue strade sono inondate di luce 22 ore al giorno e d’inverno sono ricoperte di neve e immerse nella notte» commenta Roberto Sberna, direttore generale di SpeedVacanze.it, che ha potuto registrare già da ora un boom di prenotazioni per l’esperienza “Aurora Boreale e Benessere in Islanda”.

«Uno degli spettacoli naturali più belli dell’Islanda è proprio la famosissima Aurora Boreale tra panorami mozzafiato come le cascate Skogafoss e la cascata d’oro Gullfoss. Non è un sogno, è pura realtà» conferma Giuseppe Gambardella, ideatore di SpeedVacanze.it e di SpeedDate.it, portale quest’ultimo che offre ai single il modo più veloce e divertente per incontrare gente nuova e molti nuovi potenziali partner.