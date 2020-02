San Valentino con i cuori di graffa di Chalet Ciro.

San Valentino è ormai alle porte e il conto alla rovescia per celebrare il giorno più romantico dell’anno è cominciato da Chalet Ciro, in Via Caracciolo a Mergellina, che si prepara a festeggiare in dolcezza la festa degli innamorati con morbidi e golosi cuori di graffa da farcire.

Un impasto di circa mezzo chilo che ricalca la preparazione classica delle famose ciambelle: lievitazione, frittura, zucchero e, per questa speciale occasione, anche una farcitura a piacimento tra cioccolata, crema Oreo, pan di stelle, crema chantilly o nutella.

La pasticceria Chalet Ciro accontenta tutti, in love e single, anche con un ricco assortimento di torte a tema che parlano d’amore e si esprimono attraverso la qualità attenta e ricercata degli ingredienti, accostata alla fantasia e alla bravura dei suoi maestri pasticceri: tiramisù, crostate, charlotte di fragole, babà, tutto a forma di cuore, simbolo indiscusso di questo sentimento.

«Impossibile non lasciarsi tentare da così tanta dolcezza – commenta Antonio De Martino, il titolare della pasticceria –; non esistono veri e propri dolci di San Valentino ma come in tutte le ricorrenze siamo presenti, sulle tavole dei nostri clienti, con un dolce speciale come la graffa a forma di cuore per zuccherare al massimo il giorno dedicato al sentimento e prendere il proprio partner per la gola».

Il cuore di graffa è disponibile solo su prenotazione.

Chalet Ciro, Via Caracciolo 80122 Napoli – 081 669928