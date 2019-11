Scuola di cucina ad Eccellenze Campane a cura di Be Cheffy.

Lezioni di cucina, socialità reale e cene “eccellenti”: questo il programma della Scuola di Cucina di Eccellenze Campane e BeCheffy che parte oggi presso gli spazi del polo enogastronomico napoletano in via Brin.

Eccellenze Campane, presente a Napoli, Milano e Londra, è il luogo in cui è possibile riconoscere e apprezzare le materie prime lavorate secondo tradizione e le preparazioni gastronomiche pensate per valorizzarle al meglio. La cucina di Eccellenze Campane con la pizza, la pasta, il pane, i piatti più noti di Napoli, le fritture e lo street food, il caffè e la pasticceria sono solo alcuni dei punti di forza di un’azienda che si pone come mission quella di far conoscere al mondo la Terra Felix.

BeCheffy è la grande community dei “cuochi per passione”, di coloro che amano la cucina e vogliono imparare divertendosi i segreti degli chef, una piattaforma che, partendo dalla Campania, mette in rete i migliori chef e i produttori delle eccellenze agroalimentari e vitivinicole italiane accomunati dalla volontà di diffondere e contaminare i consumatori con la propria esperienza legata alla dieta mediterranea e ai prodotti eccellenti del territorio nazionale.

Il claim del progetto recita “Social Cooking & Lessons”, ponendo pertanto al centro dell’attenzione il valore della socializzazione tra le persone.

Le eccellenze della Campania incontrano dunque gli eccellenti d’Italia con ben cinque format dedicati al pubblico locale, alle famiglie, ai numerosi turisti e agli allievi delle scuole di ogni ordine e grado:

Pizza – Lezione di impasto e preparazione della pizza napoletana e pranzo / cena degustazione

Pasticceria – Lezioni su alcuni dei prodotti più celebri della pasticciera napoletana e degustazione

Sii Chef – Lezioni di cucina con chef stellati o chiocciolati per imparare a realizzare un menù di 3 portate ispirato alla cucina campana e cena degustazione

Piccoli Maestri – Lezioni dedicate alla scuola primaria e secondaria di primo grado per imparare a fare il pane, la pizza, la pasta e pranzo degustazione

Masterclass – Lezioni di cucina campana con chef stellati o chiocciolati dedicate agli allievi degli Istituti Alberghieri e pranzo/cena degustazione

I primi chef a intervenire saranno: Paolo Barrale, Gianluca D’Agostino, Fabio Pesticcio, Luigi Salomone e la pastry chef Anna Chiavazzo. Il calendario completo dei corsi e le modalità di prenotazione sono su www.eccellenzecampane.it e www.becheffy.com.