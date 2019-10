To Good To Go, la app che combatte lo spreco alimentare, presentazione mercoledì 30.

To Good To Go, l’app che combatte lo spreco alimentare, arriva a Napoli.

Nata nel 2015 in Danimarca con l’obiettivo di combattere lo spreco alimentare, l’applicazione To Good To Go è presente in 13 Paesi d’Europa, conta ad oggi oltre 16 milioni di utenti ed è tra le prime posizioni negli App Store e Google Play di tutta Europa.

Too Good To Go permette a bar, ristoranti, forni, pasticcerie, supermercati ed hotel di recuperare e vendere online – a prezzi simbolici – il cibo invenduto “troppo buono per essere buttato” grazie alle Magic Box, delle “bag” con una selezione a sorpresa di prodotti e piatti freschi che non possono essere rimessi in vendita il giorno successivo.

Mercoledì 30 ottobre 2019

Ore 11.30

presso MADE IN CLOISTER

Piazza Enrico de Nicola, 48