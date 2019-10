Top Champagne, il primo blog su Instagram interamente dedicato allo Champagne.

E’ nato il primo blog su Instagram in Italia unicamente dedicato allo Champagne

e oggi è anche e-commerce

TopChampagne.it è il primo blog su Instagram in Italia unicamente dedicato al mondo dello Champagne! Ideato e gestito da un appassionato, per gli appassionati! Tante informazioni e curiosità tutti i giorni, sulle bottiglie, le Maison, le differenti tecniche di vinificazione, gli uvaggi, … una condivisione giornaliera della propria esperienza e delle proprie considerazioni sullo champagne a 360 gradi. Dalle cuvée di piccoli produttori a bottiglie importanti “da collezionisti”.

Andrea Silvello, ideatore e “faccia” di TopChampagne.it è un imprenditore e consulente in strategia d’impresa, da sempre appassionato di questo mondo che ha deciso di condividere con tutti la sua passione e aiutare gli amanti e i curiosi della più famosa bollicina al mondo ad avvicinarsi a questo mondo. Un mercato che in Italia è in continua crescita e che vede sempre più persone avvicinarsi e voler scoprire la particolarità e la storia di un mondo che è davvero infinito e ricco di curiosità.

“Come mi piace dire spesso – commenta Andrea – lo Champagne non è un vino “per pochi”. Ci sono davvero opzioni per tutte le tasche: dalle bottiglie di piccoli produttori da 20-30 euro a prodotti rari e da collezionisti da migliaia di euro. Avvicinarsi allo champagne è come fare un viaggio, va fatto per tappe. Imparare a conoscere cosa si sta bevendo, la storia del produttore, della cuvée e di tutto quello che c’è dietro la bottiglia che stiamo aprendo”.

Il blog su Instagram ha avuto un successo sicuramente inatteso: più di 12 mila follower in meno di tre mesi. Le storie pubblicate giornalmente vengono viste mediamente da più di 3.000 persone e le impression settimanali totali sono costantemente sopra 1 milione (con dei picchi anche al doppio), con un tasso di engagement degli utenti ampiamente superiori alla media.

“Questi risultati mi fanno enorme piacere – continua Andrea – perché confermano l’interesse degli utenti per quello che condivido con loro. E’ bello condividere le proprie passioni in modo sano e oggettivo senza “essere di parte” ma dicendo quello che si pensa in modo sincero. Non siamo sponsorizzati da nessuna Maison e non vogliamo esserlo”.

Parallelamente al blog si è deciso di aprire un e-commerce, live da alcuni giorni, per vendere le bottiglie che si ha piacere di consigliare. L’e-commerce è gestito da una società creata ad hoc insieme ad un amico, Carlo, che si si occupa di tutti gli aspetti operativi di gestione del magazzino e della logistica. Ovviamente unicamente dedicato allo champagne: sia bottiglie di grandi Maison che di piccoli produttori attentamente ricercati e selezionati, in larga parte di annate non recenti e più difficili da trovare per i non addetti ai lavori. “Ad oggi abbiamo una quarantina di diversi prodotti disponibili – conclude Andrea – e speriamo di poter far crescere la nostra offerta col tempo. Sempre con la volontà però di offrire prodotti a prezzi interessanti e competitivi rispetto all’offerta disponibile sul mercato”.

Instagram: @topchampagne.itEmail: info@topchampagne.itWebsite: www.topchampagne.it