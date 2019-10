Toto Sorbillo allo Stand Scavolini di Tuttosposi con le sue pizze fritte sabato 26.

Prosegue il tour di FoodAddiction in Store: tanti eventi dedicati alle bontà gastronomiche del bel paese, organizzati da iFood e Dissapore in collaborazione con Scavolini, che riapre le porte dei suoi showroom per accogliere tutti gli amanti della buona cucina. Show-cooking e degustazioni per esperienze culinarie indimenticabili, perfezionate dalle sapienti mani di food blogger, food coach e artigiani del cibo, per conoscere e apprendere tutti i segreti della cucina.

L’appuntamento

Sabato 26 ottobre ci sarà un appuntamento imperdibile presso lo Stand Scavolini (Pad. 2 Stand 2E) durante la fiera Tuttosposi di Napoli, un’occasione unica per coronare l’amore non solo verso il proprio partner ma soprattutto… per il cibo! A partire dalle 19.00 i visitatori potranno assistere allo show-cooking dello staff della pizzeria Sorbillo, con la presenza del pizzaiuolo Toto Sorbillo, che porterà sotto il tendone la tanto apprezzata pizza fritta della tradizione napoletana. Tutti i più golosi oltre ad assistere alla preparazione della ricetta, potranno gustare la pizza “dei vicoli poveri della città: quella grande, generosa e accessibile a tutti”.

L’ospite speciale

Toto Sorbillo appartiene ad una delle famiglie di pizzaioli più antiche di Napoli. I suoi nonni, Luigi Sorbillo e Carolina Esposito, fondarono la prima pizzeria nel 1935 su via dei Tribunali, definita da molti la “Via della Pizza Napoletana” nel centro antico della città. Assieme a suo fratello maggiore Gino, Toto ha aperto altre sei sedi: Lievito Madre al Mare, Lievito Madre al Duomo, Antica Pizza Fritta da Zia Esterina Sorbillo (quest’ultima in tre luoghi distinti della città e a Milano). L’abitazione della zia Esterina, donna simbolo della Pizza Fritta Napoletana, è diventata la Casa della Pizza, aperta non solo ai pizzaioli, ma a tutti gli amanti della pizza, che si propone come luogo di confronto, di scambio, di incontri e dibattiti sul piatto napoletano più famoso e amato al mondo. Questo luogo, già sede dell’Accademia della Pizza, accoglie anche numerose opere di artisti ed artigiani napoletani, al fine di promuovere sempre più le varie arti partenopee.

Il tema e la ricetta

Durante la fiera del wedding lo staff Sorbillo, diretto dal pizzaiolo Toto Sorbillo, si esibirà nella preparazione del piatto napoletano più apprezzato e famoso nel mondo: la pizza… fritta. Dopo aver svelato a tutti i segreti della lievitazione e dell’impasto, i piazzaioli si dedicheranno alla preparazione del ripieno usando prodotti locali come ricotta di bufala, provola fresca affumicata, cicoli napoletani di maiale e pomodoro fresco. Il pubblico potrà divertirsi insieme ai professionisti nella preparazione della ricetta e, una volta raggiunta la giusta doratura in frittura, potrà gustarne tutto il sapore e la croccantezza. Il risultato sarà davvero irresistibile!

Lo stand

La location dell’evento è Tuttosposi, un appuntamento imperdibile pensato per le coppie che stanno progettanto il proprio matrimonio e per appassionati di design. La fiera, giunta quest’anno alla sua 30° edizione, è una delle manifestazioni più importanti del settore: è il palcoscenico esclusivo in cui vengono presentate le ultime tendenze in fatto di home e wedding.

Scavolini è presente insieme al Rivenditore Casa Design al Pad. 2 / Stand 2/E per presentare alcune delle novità sia per l’arredo cucina che living: la cucina Mia by Carlo Cracco, un progetto unico che porta in casa i tratti caratteristici di una “cucina professionale” , la nuovissima DeLinea, una cucina sofisticata dal gusto cosmopolita e LiberaMente presentata con i colori Concrete Brooklyn e Blu Moon