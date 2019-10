Viaggi d’inverno, mete esotiche e crociere soprattutto.

Viaggi di Natale e Capodanno in crescita del 20%. Lo rileva un’indagine del portale di viaggi online SpeedVacanze.it, il tour operator che ha inventato l’esclusiva formula dei viaggi e delle crociere di gruppo per single, secondo cui l’80% degli intervistati si è detto deciso a concedersi una vacanza di almeno 3 giorni da oggi a fine d’anno e in cima alla lista delle destinazioni, secondo questo sondaggio realizzato su un campione di 2.000 persone di entrambi i sessi, vi sono proprio le mete esotiche (34%), le crociere (23%) e le destinazioni in Italia (21%), «mentre a scegliere le capitali europee è il 12%» puntualizza Roberto Sberna, direttore generale di SpeedVacanze.it.

«Ad andare benissimo sono le Maldive, tra spiagge bianche ed acque cristalline» sottolinea Roberto Sberna. E tra le destinazioni extraeuropee, il tour operator specializzato in viaggi per single e di gruppo ha inoltre riscontrato un boom di iscrizioni per Marsa Alam, luogo incantato tra murene, tartarughe giganti, barriera corallina e acque limpide come piscine, luogo ideale per chi ama il mare, e per il Kenia, per immergersi in una natura incontaminata con paesaggi unici e animali magnifici dai leoni alle gazzelle fino agli elefanti.

Per quanto riguarda invece le crociere, il boom è invece per le Crociere Msc. «Per rilassarsi all’insegna della scoperta di luoghi fantastici e di nuovi amici nella cornice di mete sempre suggestive» aggiunge il direttore generale di SpeedVacanze.it. E poi ancora, per le mete in Italia, le più gettonate anche quest’anno sono Toscana e Lago di Garda, tra serate, giochi e divertimento.

«Tutte le nostre proposte stanno registrando un boom di prenotazioni, ma i viaggi più richiesti sono quelli che consentono di fuggire dall’inverno e ritrovare l’atmosfera dell’estate, a prezzi competitivi» puntualizza Giuseppe Gambardella, ideatore di SpeedVacanze.it e di SpeedDate.it, portale quest’ultimo che offre ai single il modo più veloce e divertente per incontrare gente nuova e molti nuovi potenziali partner.

I dati raccolti da SpeedVacanze.it evidenziano inoltre che il boom riguarda anche il settore delle crociere, che già da alcuni anni sta vivendo un periodo particolarmente positivo e che per queste feste natalizie conquista la seconda posizione.

C’è dunque un ritorno verso i viaggi a bordo di questi giganti del mare, sempre più veloci e moderni, dove si socializza e si balla fino al mattino e dove chi vuole può anche approfittare del viaggio per dimagrire con trattamenti ad hoc che associano corpo e mente nelle beauty farm costruite a bordo di queste enormi “città” galleggianti.

Per chi preferisce rimanere in Italia, anche in questo caso SpeedVacanze.it propone tante opportunità per divertirsi e fare una vacanza in un modo un po’ diverso. Durante i soggiorni si svolgono tanti giochi per socializzare: dal classico Speed Date al più innovativo Lock Date Party, dove un lucchetto ed una combinazione diventano gli ingredienti per serate all’insegna del divertimento.

Secondo quanto osserva SpeedVacanze.it, molti dei passeggeri sono single o piccole compagnie di amici che si uniscono ad altri gruppi per fare nuove amicizie.

«Proprio dall’osservazione di questo trend è nata l’idea di creare un portale di viaggi specializzato nell’offerta di pacchetti per single» sottolinea Giuseppe Gambardella. E proprio SpeedVacanze.it è stato pioniere nell’introduzione di questa nuova formula nell’ambito dei viaggi, proponendo un ambiente coinvolgente per mettere insieme uomini e donne con interessi, gusti e desideri il più possibile affini nell’ambito di una ampia e innovativa scelta di viaggi durante i quali un po’ ci si conosce tutti e si creano dei gruppi piuttosto uniti.