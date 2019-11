Inaugurata la fiera di Natale di San Gregorio Armeno con Fico.

Inaugurazione sotto la pioggia per la 148ma fiera di Natale di San Gregorio Armeno, la celebre via dei pastori a Napoli. E’ toccato al Presidente della Camera, Roberto Fico, tagliare il nastro della fiera già presa d’assalto da numerosi turisti e appassionati.

“Questo è il cuore di Napoli da 174 anni – ha evidenziato Fico – e un punto di riferimento per tutta la città, oltre che meta di turismo internazionale e luogo di maestria e di eccellenza”.

Fico ha attraversato tutta la strada che taglia in due il centro storico di Napoli ed è entrato nelle botteghe di alcuni tra i più noti maestri pastorai, Ferrigno, Di Virgilio, i fratelli Capuano. Per lui in regalo un corno rosso e uno sciò sciò napoletano, figura scaccia guai caratteristica del presepio partenopeo.

“Lo sciò sciò lo terrò a casa – ha scherzato Fico – perché viene prima la famiglia, ma il corno me lo porto alla Camera dove può sempre servire”. Al Presidente della Camera ha rappresentato la necessità di una migliore regolamentazione della fiera il presidente dell’associazione arte presepiale Samuele Marigliano. “Potremmo allestire qualcosa di meglio se non ci fossero macchine in sosta che negano gli spazi – ha spiegato – e poi manca un progetto per allestire bancarelle degne di questo nome perché non tutti i commercianti possono investire. Servirebbe una mano dalle istituzioni”. (ANSA).