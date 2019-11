Maltempo, allerta meteo dalle 18 fino alle 8 di giovedì 28.

Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 18.00 del 27/11/19 e fino alle ore 8:00 di domani 28 novembre 2019, salvo ulteriori valutazioni.

Fenomeni rilevanti:

Precipitazioni sparse,anche a carattere di rovescio o isolato temporale.

Livello di ALLERTA (livello di criticità): GIALLA (ordinaria)

Tipologia di rischio:

idrogeologico localizzato

Principali scenari di evento ed effetti al suolo:

– Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;- Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse;

– Fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, in bacini di dimensioni limitate per effetto della saturazione dei suoli, anche in assenza di precipitazioni.

Zone di interesse:

Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;