Bike for futore, tesseramento Fiab sabato 9 e domenica 10.

L’immagine di una bimba in sella alla sua piccola bici accompagnata dallo slogan #BIKE for FUTURE! sono gli elementi distintivi della campagna tesseramento 2020 di FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, che prende il via con le giornate di piazza in programma in tutta Italia nel week-end del 9 e 10 novembre.

Un invito coinvolgente, rivolto a tutti coloro che vogliono aderire alla più forte realtà associativa di ciclisti italiani non sportivi, attiva da oltre 30 anni nella diffusione della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico per eccellenza.

Fiab Cicloverdi Napoli vi aspetta in piazza Dante sabato 9 novembre, dalle ore 9 alle ore 18, dove verrà allestito un gazebo a disposizione di soci, simpatizzanti e di chiunque voglia saperne di più sui benefici prodotti dall’utilizzo della bici sulla nostra salute e sull’ambiente.

Agli iscritti Fiab, vecchi e nuovi, tanti gadget: la simpatica targa “IO VADO A LAVORO IN BICICLETTA” oppure “BIKE for FUTURE” e, fino a esaurimento scorte, la borraccetta omaggio di ABC perché l’acqua della nostra città è … buona da bere!

I vantaggi riservati ai soci FIAB? L’assicurazione RC per danni provocati in bicicletta valida in tutta Europa, sconti e agevolazioni nelle realtà convenzionate, un ricco calendario di iniziative, eventi e bici-viaggi.

Iscriversi a FIAB, o regalare la tessera a un amico, significa anche sostenere l’impegno della Federazione per l’ambiente, la salute e il turismo sostenibile: ogni iscritto diventa così parte attiva per garantire alle future generazioni città più vivibili, un ambiente più sano, maggiore sicurezza sulle strade – soprattutto per ciclisti e pedoni – e per rendere il turismo più sostenibile per i territori.

Ulteriori informazioni sul sito www.cicloverdi.it oppure contattando i numeri 3387523019 oppure 3396795037.