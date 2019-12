Cumuli di rifiuti davanti all’ingresso dell’Ospedale dei Pellegrini.

“I degenti, i familiari e il personale ospedaliero dell’ospedale vecchio Pellegrini di Napoli hanno avuto una brutta sorpresa oggi. L’ingresso dell’ospedale è stato infatti ‘addobbato’ con diversi cumuli di spazzatura, creando una piccola discarica che occupa tutta la sede del marciapiede, a dimostrazione che per i cialtroni non esiste giorno di riposo”.

Così Francesco Emilio Borrelli, consigliere campano dei Verdi. “Chiediamo all’Asia di intervenire con la massima urgenza per rimuovere l’immondizia – aggiunge – un intervento straordinario è doveroso per risolvere una situazione inaccettabile. Chi è costretto ad essere in ospedale anche a Natale non può e non deve subire questa ingiustizia”.

“Come sempre gli incivili dilagano dove non c’è controllo. La II Municipalità di Napoli – afferma Roberto Marino, assessore alla Municipalità del Sole che Ride – ha avviato, su mia proposta, un progetto di collaborazione con l’Asia per l’installazione di telecamere di videosorveglianza”. (ANSA)