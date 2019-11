Green Days, ultimo appuntamento con Anea sabato 30 in via Scarlatti.

Sabato 30 novembre, ultimo appuntamento di questa edizione al Vomero i Green Days. Le Aziende, tra cui BOEMIO BIKE LAB, CENTER NAPOLI, CENTRO PER L’UDITO, GOSS, HPN, IDEA ENERGIA, INAUTO, RRG, SCA, SKY SERVICE incontreranno in Via Scarlatti i cittadini ai quali presenteranno i prodotti green di ultima generazione, come scooter e biciclette elettriche a pedalata assistita, motocicli a basso consumo e tutte le innovazioni presenti sul mercato delle energie rinnovabili (caldaie, inverter, infissi, ecc. ).

Durante l’evento, i visitatori potranno inoltre testare personalmente alcuni dei prodotti esposti e usufruire di sconti ed iniziative speciali.

L’evento è organizzato dall’ANEA, in collaborazione con il Comune di Napoli.