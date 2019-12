Il Papa ricorda la terra dei fuochi nell’Angelus.

Al termine dell’Angelus in Piazza San Pietro, papa Francesco ha salutato in particolare “la delegazione di cittadini italiani che vivono in territori gravemente inquinati e che aspirano ad una migliore qualità dell’ambiente e a una giusta tutela della salute”.

Nella delegazione anche don Maurizio Patriciello, parroco di San Paolo Apostolo a Caivano, in provincia di Napoli, sacerdote simbolo della lotta ambientale nella ‘Terra dei Fuochi’.

“Il problema dei rifiuti tossici e dei roghi non è assolutamente risolto – dice a Vatican News – ed ha ragione Papa Francesco quando pone l’uomo al centro, il suo sviluppo integrale”. (ANSA)