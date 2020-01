Installazione antenna 5G, tensioni a Quarto Flegreo.

Ressa e spintoni tra forze di polizia e residenti di via Cocci a Quarto Flegreo (Napoli), all’alba di oggi per l’installazione di una antenna 5G. La tensione è salita tra i circa 500 residenti, che si sono dati appuntamento nei pressi del manufatto sul cui tetto deve essere ubicata l’antenna, e la polizia appena la ditta ha avviato le operazioni di messa in opera.

Tra i dimostranti qualche anziano è stato colpito da malore. E’ intervenuto il 118. Le operazioni, comunque, stanno procedendo secondo i programmi.

Il problema dell’antenna 5G è stato sollevato da qualche tempo dai residenti del quartiere Cocci e da un gruppo consiliare di opposizione: si temono ripercussioni sulla salute.

L’impianto di nuova tecnologia è ancora in fase sperimentale e, secondo quanto sostengono i cittadini in rivolta, non si conoscono quali effetti può produrre sulla salute, una volta in funzione. Esposti cartelli nella zona con su scritto: “Non vogliamo essere delle cavie”.