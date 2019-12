Rifiuti, De Luca: puntiamo ad autonomia gestione nel 2021.

“L’obiettivo è rendere la Campania del tutto autonoma nel ciclo della gestione di rifiuti nel giro di un anno e mezzo”. Lo ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania.

“Sarà un altro miracolo che facciamo – ha spiegato – risolvendo uno dei problemi strutturali della Campania”.

“Il nostro piano – ha ricordato – prevede una raccolta differenziata spinta con l’obiettivo del 60% su base regionale, la realizzazione di 15 impianti di compostaggio in tutta la regione, senza perdere un minuto di tempo. E questo per organizzare il trasferimento dell’umido che continuano a mandare a Padova o in Sicilia con dei costi che in alcuni casi superano i 300 euro a tonnellata. È inimmaginabile”. Gli impianti di compostaggio “sono stati tutti finanziati dalla Regione”.

“Si stanno elaborando i progetti esecutivi, il primo cantiere che parte è quello di Pomigliano d’Arco – ha concluso – Mettiamo la prima pietra tra dicembre e gennaio e poi partiranno altri 15 impianti”.(ANSA)