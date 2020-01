Rifiuti, fissate due date di convocazione monotematica del Consiglio Comunale.

La Conferenza dei Capigruppo, presieduta da Alessandro Fucito, si è riunita oggi con la partecipazione dell’assessora Monica Buonanno in sostituzione del vicesindaco Enrico Panini, delegato ai rapporti con il Consiglio, e ha fissato per martedì 21 gennaio, con inizio alle ore 10.00 (nell’ora precedente si svolgerà il question time) una seduta monotematica su “Criticità raccolta rifiuti in città”.

Sulla data della convocazione, le opposizioni presenti hanno espresso la propria contrarietà ritenendo che, su una problematica emergenziale, la stessa fosse troppo lontana rispetto alla richiesta di convocazione presentata dalle stesse opposizioni lo scorso 7 gennaio. La Conferenza ha anche deciso che il Consiglio comunale tornerà a riunirsi mercoledì 29 gennaio; l’ordine dei lavori della seduta sarà deciso nel corso di una nuova conferenza dei capigruppo che si terrà il 22 gennaio.