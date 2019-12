Rifiuti, Nappi: scaricabarile tra Governo, Regione e Comuni.

“Alle spalle dei campani continua il rimpallo delle responsabilità. Stamani il Ministro Costa, pur di sottrarsi ai propri doveri istituzionali, ha detto che la colpa dell’emergenza rifiuti in Campania è tutta della Regione e dei Comuni. De Luca, qualche settimana fa, aveva scaricato le responsabilità sui Comuni. Io sto ai fatti e i fatti dicono non soltanto che le ecoballe stanno ancora tutte lì, ma soprattutto che in Campania il ciclo dei rifiuti continua a non chiudersi per mancanza di un’impiantistica adeguata. Insomma, in tutti questi anni non si è fatto nulla, se non far pagare le tasse sui rifiuti ai cittadini più alte d’Italia. Noi non ci sottrarremo alle scelte e alla responsabilità. Noi vogliamo risolvere il problema, non tirare a campare”. Così in una nota Severino Nappi, Il Nostro Posto.



(foto scattata sabato 30 novembre a Piazzetta del Leone a Mergellina, situazione rifiuti invariata, se non peggiorata, a tutt’oggi)