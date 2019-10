Torna ALUdays, il roadshow per promuovere la raccolta differenziata dell’alluminio, da giovedì 17 in Piazza Carità.

Da giovedì 17 a sabato 19 ottobre, dalle 10.00 alle 18.00, Napoli ospiterà l’ultima tappa degli ALUdays, il road tour nato per promuovere la raccolta differenziata dell’alluminio e consolidare gli ottimi risultati registrati in Italia per il recupero dell’alluminio, sostenuta dall’Assessorato all’Ambiente ed organizzato dal CiAl (Consorzio Nazionale imballaggi Alluminio).

L’iniziativa intende incentivare la raccolta differenziata e il riciclo degli imballaggi in alluminio, favorendo il confronto con tantissimi cittadini, scuole e associazioni sui temi dell’economia e della sostenibilità.

In piazza Carità verrà installato un mini villaggio realizzato in legno ed alluminio che permetterà a cittadini e scolaresche di scoprire alcune nozioni sul riciclo dell’alluminio.