Vomero, shopping prenatalizio del weekend in mezzo ai rifiuti.

“ Se continua così scriverò una letterina a Babbo Natale confidando in un suo intervento per il quartiere Vomero – ironizza con amarezza Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari -. Come se non bastassero le buche che costellano carreggiate e marciapiedi, il traffico con clacson strombazzanti a tutte le ore del giorno con l’aria inquinata, bisogna ogni giorno anche fare i conti con il pattume e le montagnole di rifiuti diffusi per tutto il quartiere senza risparmiare neppure le strade e le piazze principali “.

“ Così – sottolinea Capodanno -, anche in questo ultimo sabato di novembre, che prelude al periodo natalizio, con tante persone in strada per il consueto shopping, in una bella mattinata di sole, si constatavano cumuli di rifiuti diffusi un poco dovunque in piazz e strade del quartiere collinare “.

“ Nel tratto pedonale di via Scarlatti – puntualizza Capodanno – numerosi bidoncini per la differenziata, circondati da cumuli di sacchetti pieni, sono stati presenti per l’intera mattinata – continua Capodanno -. In piazza Vanvitelli in un tratto di carreggiata sono state abbandonate numerose sedie accatastate, mentre sul marciapiede si notava una montagnola d’imballaggi di cartone “.

“ Non parliamo poi delle strade per così dire secondarie, dove lo scenario è ancora peggiore, anche con addetti allo spazzamento che presumibilmente mancano da tempo – prosegue Capodanno -. Certo contribuisce, e molto, anche l’inciviltà dei cittadini ma bisognerebbe pure capire perché accadono queste cose in un periodo nel quale, peraltro, i commercianti del Vomero confidano in una massiccia presenza di acquirenti per risollevare le sorti di un’annata molto difficile. E un siffatto biglietto da visita, con immondizia e pattume, non aiuta molto “.

“ Sicuramente influiscono da un lato la mancanza di personale e macchinari atti a garantire il prelievo e la pulizia stradale, in maniera costante ed efficiente, nel corso dell’intera giornata – puntualizza Capodanno – , dall’altra l’assenza dei necessari controlli da parte del personale addetto che, laddove comminasse le pesanti sanzioni previste dalle disposizioni vigenti, sicuramente potrebbe dare un importante contributo a far sì che i rifiuti non vengano abbandonati per strada a tutte le ore del giorno “.

Capodanno rivolge un ulteriore appello all’amministrazione comunale partenopeo per restituire decoro e dignità al quartiere Vomero, sia attraverso la raccolta costante e continua dei rifiuti, a partire da quelli conferiti attraverso bidoncini e campane, sia incrementando la vigilanza per sanzionare i trasgressori che continuassero ad imbrattare il suolo pubblico “.