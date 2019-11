Apre a Napoli primo Innovation Hub di Terna al Sud.

Apre a Napoli il primo Innovation hub di Terna nel Sud Italia, il secondo nel Paese. Un laboratorio di idee innovativo, al servizio della rete elettrica. Il progetto fa parte del percorso di innovazione e digitalizzazione per il quale Terna investirà circa 700 milioni di euro nei prossimi cinque anni, in tutta Italia. Per la rete elettrica in Campania, invece, sono previsti 536 milioni di euro di investimenti.

L’inaugurazione oggi, a Napoli, alla presenza del ministro per l’Innovazione, Paola Pisano, e dell’ad di Terna Luigi Ferraris. Attraverso l’interazione lo scambio con realtà esterne come le università, i centri di ricerca, start-up e imprese, l’innovation hub diventerà un laboratorio dove creare, sviluppare e testare concretamente le nuove idee.

“È il nostro secondo Innovation hub – ha affermato Ferraris – che fa parte della strategia di portare l’innovazione sul territorio e favorire un collegamento più stretto tra la nostra azienda, le università, le start-up locali”. (ANSA)