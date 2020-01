Bagnoli, arrivati 160 progetti a Invitalia.

Sono oltre 160 gli studi di architettura, di cui 40 internazionali, che hanno partecipato al bando di Invitalia per il futuro dell’area ex Italsider di Bagnoli, a Napoli. Lo rende noto Invitalia, soggetto attuatore del programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di Bagnoli, per dare forma al piano urbanistico già approvato col DPR del 6 agosto 2019. Invitalia sottolinea come tra le proposte arrivate saranno selezionati i 20 raggruppamenti che a maggio presenteranno i progetti sul nuovo paesaggio dell’area ex Italsider. Sarà una commissione composta da esperti di Comune, Regione, Sovrintendenza, Invitalia e Ordine degli Architetti a decidere, entro settembre, il vincitore.

Alla scadenza della call, prevista per le ore 11 del 7 gennaio, sono state presentate 36 candidature di raggruppamenti di studi di architettura, a cui fanno capo, appunto, oltre 160 studi, 40 dei quali internazionali. (ANSA)

