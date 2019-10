E-commerce, un giro d’affari di 44 miliardi solo nel 2019.

Quanto vale l’e-commerce italiano? Secondo i dati del report 2019 firmato SpeedVacanze.it, nel 2019 il commercio online nel nostro Paese è cresciuto del 12% rispetto all’anno precedente, con un valore complessivo di 44 miliardi di euro.

Dallo studio emerge che i settori che pesano di più sono proprio il turismo a quota 12 miliardi di euro ed il tempo libero a quota 11,8 miliardi di euro, che insieme coprono il 54% dell’intero fatturato della webeconomy italiana.

Secondo i dati elaborati da SpeedVacanze.it, il tour operator che ha inventato l’esclusiva formula dei viaggi per single e di gruppo, a consolidare il rapporto degli italiani con l’e-commerce è lo smartphone: a transitare dal mobile è infatti più di un terzo del fatturato totale.

«Il settore del turismo aveva un fatturato che dai 7 miliardi di euro del 2007 si era dimezzato a 3,5 miliardi di euro nel 2016. Grazie all’e-commerce, è arrivata la grande ripresa, con un fatturato quasi triplicato nel 2017, per complessivi 10 miliardi di euro» spiega commenta Giuseppe Gambardella, fondatore di SpeedVacanze.it e di SpeedDate.it, portale quest’ultimo dedicato agli eventi per single come gli SpeedDate, gli SpeedDinner ed i LockDateParty.

Per chi ha saputo cavalcare l’era dell’online il settore del turismo oggi vola, superando la soglia dei 12 miliardi di euro (+345% rispetto al 2016).

«Un altro anno brillante, dunque, che si chiude con un volume impressionante, destinato a crescere ancora molto nei prossimi anni» commenta Roberto Sberna, direttore generale di SpeedVacanze.it, il tour operator che -con la sua esclusiva formula dei viaggi per single- è stato forse quello che nel panorama italiano ha saputo innovare di più. (WORLDNET)