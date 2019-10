Educazione finanziaria, incontro a Piano di Sorrento a cura di Anasf.

Un incontro di alfabetizzazione finanziaria per avvicinare i cittadini ai temi del risparmio e della pianificazione. Questo l’obiettivo dell’ANASF, Associazione Nazionale Consulenti Finanziari, che ha messo in programma per venerdì 25 ottobre alle ore 19 l’evento “Pianifica la mente – METTI IN CONTO I TUOI SOGNI”, organizzato presso il bookstore Mondadori di Piano di Sorrento con il patrocinio del Comune di Piano di Sorrento.

Al centro dell’approfondimento la pianificazione strategica dei risparmi, uno strumento fondamentale per fare buoni investimenti, oltre che un mezzo utile ai risparmiatori per migliorare la loro condizione economica anche attraverso un’attenta valutazione dei rischi. Nel corso dell’incontro particolare attenzione sarà dedicata alla figura del consulente finanziario che ricopre un ruolo da pivot: dalla guida nelle scelte d’investimento, alla gestione dell’emotività, fino al raggiungimento dei traguardi fissati per trasformare i bisogni in obiettivi di vita.

L’evento di Piano di Sorrento si inserisce all’interno della seconda edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria promosso dal Comitato per l’Educazione Finanziaria, mese che è stato inaugurato dalla World Investor Week (Settimana Mondiale del Risparmio), l’iniziativa diffusa a livello internazionale da Iosco e in Italia da Consob, per promuovere tra giovani e adulti l’alfabetizzazione di base nel campo della finanza e degli investimenti: «Quello di venerdì 25 ottobre sarà il primo evento di “Pianifica La Mente” in Campania – dichiara il consulente finanziario Giuseppe De Maio, formatore Anasf per il progetto Economic@mente – e sarà una grande opportunità dedicata agli adulti per imparare di più sul mondo della Finanza e del Risparmio».

«Pianifica la Mente, promosso sul territorio nazionale dai soci Anasf, è il nuovo progetto di alfabetizzazione finanziaria per adulti dell’Associazione, che, forte dell’esperienza del progetto economic@mente® – METTI IN CONTO IL TUO FUTURO, lanciato nel 2009 e dedicato agli studenti della scuola superiore, ha realizzato questa iniziativa, avvalendosi delle conoscenze e delle competenze maturate dai consulenti finanziari nella loro attività quotidiana di vicinanza ai risparmiatori» conclude il Vice Coordinatore Territoriale Anasf Campania Silvio Iacomino che interverrà all’evento insieme a Giuseppe De Maio.

La partecipazione all’evento è gratuita ed è a posti limitati, per questo è consigliabile prenotarsi al numero di cellulare +39/348.420.25.31 oppure tramite e-mail all’indirizzo demaiogiu@gmail.com

Seminario: “Pianifica la mente – Metti in conto i tuoi sogni”

Venerdì 25 ottobre dalle ore 19 alle 20:30 presso il Bookstore Mondadori (Piazza Cota – Piano di Sorrento)