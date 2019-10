Graded S.p.A. emette due mini-bond quotati per un importo di 3 milioni con l’assistenza di Banca Sella.

Graded S.p.A., società con sede a Napoli specializzata nella progettazione, realizzazione e gestione di soluzioni energetiche integrate nel settore pubblico e privato in molteplici mercati di riferimento, emette due prestiti obbligazionari “mini-bond” dell’importo complessivo di 3 milioni di euro destinati al sostegno di importanti progetti di investimento in fase di realizzazione.

Entrambe le emissioni, ciascuna dell’importo di 1,5 milioni di euro, sono quotate sul nuovo segmento per la crescita delle piccole e medie imprese ExtraMOT PRO3 gestito da Borsa Italiana.

Il Gruppo Sella ha affiancato Graded nell’attività di strutturazione del prestito obbligazionario, ricoprendo il ruolo di Arranger esclusivo delle operazioni ed assistendo la società nei rapporti istituzionali con Borsa Italiana in qualità di Listing Sponsor.

Nello specifico il team della divisione Sella Corporate & Investment Banking di Banca Sella, guidato dal responsabile Graziano Novello, ha agito in qualità di advisor dell’emittente, affiancando la società nella predisposizione del piano industriale, nella determinazione del fabbisogno finanziario propedeutico agli investimenti programmati, nella strutturazione e definizione delle caratteristiche del prestito coerentemente con le richieste dei sottoscrittori e con il merito creditizio dell’emittente. Lo studio legale Chiomenti ha agito in qualità di consulente legale.

Entrambe le emissioni sono sottoscritte da investitori istituzionali e sono finalizzate a sostenere finanziariamente il piano di crescita commerciale di Graded, in particolare nel segmento operativo dell’efficientamento energetico. Un piano al quale si affiancano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo orientati all’innovazione tecnologica e all’efficienza energetica, finalizzati nel medio periodo a consentire alla società di raggiungere un crescente livello di automazione che si tradurrà in performance degli impianti qualitativamente superiori.

Il completamento di questa duplice emissione di mini-bond quotati costituisce un ulteriore passo nel percorso di crescita e rafforzamento della struttura aziendale nel suo complesso, già avviato da Graded grazie alla partecipazione al programma “Elite” di Borsa Italiana. Parallelamente a questi mini-bond, Graded guarda anche con interesse ai “Garanzia Campania Bond”, lo strumento finanziario innovativo, promosso dalla Regione Campania attraverso Sviluppo Campania, per sostenere la crescita delle PMI della regione.

“Questi nuovi mini-bond rappresentano uno strumento importante per supportare la crescita e l’espansione del business, investendo ulteriormente sui progetti individuati dalle attività di ricerca e sviluppo – commenta l’amministratore delegato di Graded, Vito Grassi –. Per noi si tratta di una nuova sfida che valorizza il percorso virtuoso di crescita dimensionale e qualitativa avviato nel 2017 con l’ingresso in Elite di Borsa Italiana, il programma che affianca imprese ambiziose per avvicinarle ai mercati di capitali, migliorarne i rapporti con il sistema bancario e imprenditoriale e facilitarne l’internazionalizzazione”.

“Crediamo molto nella crescita delle aziende del territorio – ha affermato Graziano Novello, responsabile della divisione Corporate & Investment Banking di Banca Sella – e grazie ai servizi dedicati alla finanza d’impresa che il nostro Gruppo offre siamo in grado di affiancarle nei loro programmi di sviluppo. La nostra divisione è nata proprio per mettere a disposizione delle imprese gli strumenti migliori che servono per raggiungere i loro obiettivi”.

“Graded, società affermata nel campo delle soluzioni energetiche integrate, è conosciuta a livello nazionale ed internazionale – afferma Gennaro Crescenzo, responsabile di Banca Sella per il Sud Italia – cosi come è altrettanto conosciuto il suo amministratore delegato Vito Grassi, che per le sue capacità imprenditoriali è stato chiamato a guidare l’Unione Industriali di Napoli. Per questi motivi è grande la nostra soddisfazione professionale nell’aver accompagnato Graded in questa operazione di finanza innovativa a supporto della propria crescita aziendale. Il nostro contributo nella consulenza specializzata nella finanza d’impresa è pensato proprio per fornire strumenti innovativi alle realtà con progetti di sviluppo, per farle crescere e per far loro raggiungere risultati che forse non avrebbero avuto l’opportunità di avvicinare con la sola finanza tradizionale. Il nostro obiettivo è affiancare queste imprese, soprattutto in un periodo come questo, durante il quale sono chiamate ad affrontare sfide importanti come la globalizzazione, la trasformazione digitale e il passaggio generazionale”.

Graded è una energy saving company (ESCo) fondata nel 1958 e attiva come Gruppo sia sul mercato nazionale che internazionale (Usa, Gran Bretagna, Germania, Portogallo, Spagna, Romania), servendo una clientela costituita sia da Amministrazioni Pubbliche che da gruppi privati operanti nel settore industriale, sanitario e residenziale.

La società opera principalmente nella progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di impianti di produzione di energia ad alta efficienza, applicando le più moderne tecnologie di ricerca e sviluppo ai processi di riconversione delle fonti fossili classiche e di quelle rinnovabili. È proprio la continua ricerca di servizi energetici sempre più evoluti, uniti ad una cultura aziendale in cui la responsabilizzazione e la costante capacità di innovarsi rappresentano elementi critici di successo, la leva che ha spinto Graded nel suo importante percorso di crescita e di affermazione sul mercato, grazie all’orientamento alla soddisfazione del fabbisogno energetico del cliente nonché alla capacità di offrire una costante supervisione degli impianti e delle relative performance.