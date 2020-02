Il Mattino e PwC presentano la prima classifica sulle 300 top aziende della Campania, mercoledì 12 al Centro Congressi Federico II.

Dare valore alle eccellenze della Campania che competono sui mercati nazionali ed internazionali. E’ questo il senso di “Top 300”, il convegno promosso dal quotidiano Il Mattino insieme a Price Water House Cooper nel corso del quale saranno illustrati i dati della ricerca svolta da PwC sulle prime 300 aziende della Campania. Un’occasione per presentare la fotografia del tessuto imprenditoriale del territorio e le sue dinamiche economiche e sociali.

Ospitato dall’Aula Magna del Centro Congressi dell’Università Federico II (via Partenope 38) l’incontro avrà inizio domani alle 9.45 per terminare alle 13 e vedrà la partecipazione di esponenti illustri dell’imprenditoria del territorio come l’AD di Grimaldi Group Spa Manuel Grimaldi, il fondatore e presidente di Lillo Spa (MD) Patrizio Podini, l’AD di Adler Group Paolo Scudieri, intervistati per l’occasione dai giornalisti del Mattino Gianni Molinari, Maria Pirro ed Aldo Balestra.

Con loro, interverrà anche il Ministro per il Sud e la coesione territoriale Giuseppe Provenzano, intervistato in chiusura dal direttore del Mattino Federico Monga per provare a definire insieme la sintesi e gli scenari suggeriti dalla ricerca all’interno del piano per il Sud che il governo sta mettendo a punto in questi giorni.

Dopo i saluti del Rettore della Federico II Arturo De Vivo, del presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Napoli Vincenzo Moretta e del partner PwC per il Sud Italia Carmine Elio Casalini sarà quindi presentata la ricerca oggetto del convegno, illustrata nei dettagli da Pier Luigi Vitelli, Federica Cordova e Roberto Vona.

Ad arricchire il convegno ci sarà una tavola rotonda sugli Scenari dalla Campania al Mondo che vedrà protagonisti, insieme al giornalista del Mattino Nando Santonastaso, il presidente dell’Unione Industriali di Napoli Vito Grassi, l’AD di Invitalia Domenico Arcuri, Emiliano Brancaccio ed Egidio Filetto.

Domani in regalo con il Mattino il dossier speciale di 32 pagine con tutte le classifiche, le interviste ai protagonisti e ai primi tre imprenditori, le analisi e le previsioni sullo stato di salute dell’economia campana e del Mezzogiorno.