Italiani e gioco d’azzardo: 945 milioni di euro spesi dai napoletani

I dati degli ultimi anni parlano chiaro: il numero di giocatori d’azzardo sembra crescere sempre di più nel nostro Paese. Per comprendere quanto il fenomeno sia in crescita, basta pensare che la somma giocata dagli italiani nel 2006 è stata di soli 35 miliardi di euro, a fronte dei 90 miliardi spesi dieci anni dopo, nel 2016. Ancor più sorprendente è che a solo un anno di distanza, nel 2017, la somma sia arrivata a sfiorare i 102 miliardi di euro, per crescere ulteriormente anche negli anni successivi.

Il primato sarebbe italiano anche per il numero di slot machine disponibili sul territorio: una ogni circa 150 cittadini, un numero nettamente maggiore rispetto a molti altri Paesi europei, tra cui Spagna e Germania, che avrebbero rispettivamente una slot machine ogni 245 e 261 cittadini. Quali sono, nello specifico, le statistiche relative alla città di Napoli e alla regione Campania?

La Campania con Napoli in prima fila

Secondo le ultime statistiche pubblicate da Agimeg, nel corso del 2018 la Campania si sarebbe aggiudicata la seconda posizione nella spesa per il gioco d’azzardo in Italia, superata solo dalla regione Lombardia. Mentre i lombardi avrebbero speso circa 3,3 miliardi di euro, i campani si sarebbero arrestati su una spesa di circa 2 miliardi di euro, senza riportare grossi cambiamenti rispetto alla somma spesa nel 2017.

Ad incidere sulla spesa sarebbero state soprattutto le slot machine e le videolottery, o VLT, per le quali si sarebbero spesi circa 900 milioni di euro; un aumento si sarebbe registrato anche per le scommesse sportive, sia online sia nei centri scommesse fisici.

Per quanto la spesa abbia interessato la regione Campania nel suo complesso, il primato andrebbe ai napoletani, che avrebbero speso dai soli più di 945 milioni. 363 sarebbero invece stati i milioni di euro spesi dalla città di Salerno, seguita dai 323 milioni di Caserta.

Secondo i dati, tra l’altro, i cittadini della Campania non si limiterebbero a giocare nelle sale da gioco fisiche, ma sarebbero alle prime posizioni anche per quanto riguarda l’intrattenimento online, con una predilezione per le numerose slot machine gratis presenti in rete. Il numero di giocatori campani, infatti, rappresenterebbe il 18% del totale su scala nazionale.

Il boom dell’intrattenimento in rete

I motivi che porterebbero molti napoletani a preferire le piattaforme di gioco online sarebbero legati soprattutto alla praticità delle stesse: uno dei motivi per cui l’intrattenimento sembra essersi spostato sempre più in rete, infatti, consiste proprio nel fatto che online non ci sarebbe alcun vincolo spazio-temporale. Chiunque, ovunque si trovi e in qualunque momento della giornata, può scegliere liberamente di giocare, purché abbia una connessione Internet.

Negli ultimi anni, infatti, sono sempre di più gli italiani che scelgono di dedicarsi al gioco in rete: nel corso del 2018, ad esempio, l’incasso complessivo dell’industria del gioco online sarebbe stato di circa 19 miliardi di euro e i settori maggiormente interessati sarebbero stati quelli del gioco d’azzardo, delle scommesse sportive e del gioco del Lotto.

Grande successo anche per il gioco da mobile: tra i giocatori in rete, infatti, sarebbero sempre più numerosi quelli a prediligere l’intrattenimento da smartphone o da tablet, capace di garantire ai giocatori possibilità di manovra ancor maggiori senza nulla togliere alla qualità del gameplay, grazie all’efficacia del linguaggio HTML5.

In definitiva, il settore dell’intrattenimento sarebbe decisamente in crescita, soprattutto per l’ambito gioco d’azzardo, settore in cui gli italiani, napoletani in prima fila, sembrerebbero investire molto. I dati in continua crescita sono la prova di come quello del gioco sia un settore in continua espansione in Italia e i campani sembrano aver decisamente contribuito alla sua ascesa.