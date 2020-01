Le fibre bio di Angelo Carillo alla Heimtextil di Francoforte.

La Angelo Carillo & C., eccellenza nel settore del tessile casa, ha partecipato alla Heimtextil di Francoforte, dal 7 al 10 gennaio, una delle più importanti fiere del settore a livello mondiale, confermando un appuntamento ormai ventennale. La partecipazione alla manifestazione, che è un saldo punto di riferimento per tutte le figure professionali che operano nel mondo tessile, è in linea con la visione aziendale, volta a dare sempre maggiore visibilità ai propri prodotti e ai propri brand anche a livello internazionale.

La fiera ha avuto un ottimo riscontro infatti sia da parte dei clienti italiani che esteri. Il format espositivo della Angelo Carillo & C. ha suscitato particolare interesse, identificando nei temi e nelle collezioni esposte un punto di riferimento per le prossime tendenze dell’arredo casa. Sicuramente tutto ciò ha influito positivamente sul tasso di affluenza dei nuovi clienti, in aumento soprattutto da paesi come America, Germania e Austria.

In occasione della fiera, presso lo stand G41, nella hall 4.1, l’azienda ha accolto i visitatori presentando in anteprima tutti i nuovi trend della collezione A/I 2020-21 di tessuti e tendaggi Linea Oro, il suo brand storico.

L’intera collezione si sviluppa attorno ad un principio: creare un confort domestico con tessuti che si combinano per creare spazi rilassanti. Fondamentale a tal proposito la scelta dei colori, che vanno dai bianchi naturali ai caldi toni di beige, fino ad arrivare a morbidi grigi. Immancabili le raffinate nuance del rosa e del verde che ricordano la natura, stemperate da fantasie ed unite in una proposta in grado di dare agli ambienti della casa una nota delicata e femminile. Romantici motivi floreali dai colori tenui si alternano a stampe astratte, morbide geometrie e trame in rilievo, che ricreano effetti di luce-ombra insieme ad una sensazione avvolgente e soft touch, data dai velluti, che esaltano il concetto di confort assoluto. Basi neutre e nuovi abbinamenti saranno i protagonisti della prossima stagione fredda, per vestire tutta la casa di un’unica e calda scelta cromatica e di tessuti.

Proprio l’attenzione dell’azienda nella continua ricerca e sviluppo di prodotti dallo stile originale e tessuti innovativi ha portato alla realizzazione, anche per Linea Oro, di una collezione ecosostenibile, composta al 100% da tessuti ricavati da bottiglie di plastica riciclate e da tessuti biologici, fibre naturali, come il cotone o il lino, provenienti da coltivazioni 100% bio. Ognuna di queste è seguita con metodi e materiali che hanno un basso impatto sull’ambiente.

Il cotone biologico è coltivato senza l’uso di pesticidi e sostanze chimiche, in modo che gli agricoltori utilizzino solo fertilizzanti organici ed il principio di rotazione delle colture.

L’obiettivo è quello di avere un massimo impegno in tema di sostenibilità, sensibilizzando clienti e potenziali tali a una maggiore attenzione e a un più forte rispetto nei confronti dell’ambiente.

La Angelo Carillo & C. nasce dall’iniziativa imprenditoriale di Angelo Carillo e, dal 1952, opera nel settore dei tendaggi, della biancheria e dei tessuti d’arredo per la casa. L’attenzione dedicata al cliente, l’innovazione, l’ottimo rapporto qualità‐prezzo e l’ampiezza della gamma dei prodotti hanno portato l’azienda a diventare un punto di riferimento nel settore, in Italia e all’estero, grazie anche allo sviluppo dei suoi tre brand Linea Oro, Riviera e Reevèr e del canale e‐commerce Carillo Home.