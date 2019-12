Manovra, Nappi: persistono Sud ignorato e tasse.

“Tra la versione uno e la versione due della Manovra presentata dal governo, solo due cose restano identiche e sono sopravvissute all’autocensura dei partiti di maggioranza: il Sud viene ignorato e le risorse si individuano alzando le tasse. Aumenta il debito, i cittadini pagheranno di più, ma Pd, Cinquestelle, Italia Viva e Leu sprecano un altro anno e l’ennesima occasione per far uscire il Mezzogiorno dalle secche della crisi e della disoccupazione”. E’ quanto dichiara in una nota Severino Nappi, Il Nostro Posto.



