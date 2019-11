Natale, i singles spendono di più per i regali.

Secondo la «Xmas Survey 2019» di SpeedDate.it, il portale che offre ai single il modo più veloce e divertente per incontrare nella vita reale gente nuova e nuovi potenziali partner, la spesa dei single per i regali di questo prossimo Natale è in crescita, con un budget del 5% più alto rispetto a quello dell’anno precedente.

Per l’acquisto dei regali i cuori solitari spenderanno mediamente 350 euro pro capite, quasi il doppio rispetto alla spesa media di chi non è single che secondo quanto rileva SpeedDate.it ammonta a 190 euro.

Realizzato su 5 mila persone, per un campione rappresentativo delle principali città italiane, il sondaggio «Xmas Survey 2019» di SpeedDate.it ha inoltre evidenziato che, indipendentemente dalla città di provenienza, per tutti è il viaggio il comune denominatore.

Alla domanda «quale è il regalo che maggiormente gradiresti trovare sotto l’albero?» il 54% del campione intervistato da SpeedDate.it ha espresso la sua preferenza proprio per il viaggio.

«Il settore del turismo rimane uno settori a maggiore tasso di sviluppo nell’ambito di un target single, con un +21% per i viaggi di Capodanno 2020 rispetto all’anno precedente» puntualizza Giuseppe Gambardella, ideatore di SpeedDate.it e di SpeedVacanze.it, portale quest’ultimo dedicato ai viaggi per single.

Già in questi primi giorni di novembre su SpeedVacanze.it i viaggi di Capodanno stanno infatti registrando un boom di adesioni da parte dei single, che stanno privilegiano mete come Rio de Janeiro, Canarie, Kenya e Thailandia, le crociere a Dubai e alle Bahamas, i viaggi verso mete europee come Praga, Lisbona e Budapest e anche diverse destinazioni in Italia quali Toscana, Lago di Garda e Canazei.

L’Italia è quarta in Europa nei consumi natalizi. «In termini assoluti, si prevede una spesa maggiore solo in Regno Unito, Spagna ed Austria. E la maggior parte degli acquisti in Italia si concentrerà nei primi 15 giorni di dicembre» spiega Roberto Sberna, direttore generale di SpeedDate.it.

Oltre alla spesa per i regali, gli italiani spenderanno mediamente 150 euro a testa in viaggi, 140 euro in cibo ed 80 per uscite e momenti di convivialità. Sommando una spesa procapite -includendo i 180 euro per i regali- di 550 euro. «Vale a dire, complessivamente, oltre 33 miliardi di euro» concludono gli analisti di SpeedDate.it. (WORLDNET)