Panda mild Hybrid, presentazione a Pomigliano martedì 25. Uilm: confermata centralità dello stabilimento.

“L’evento del 25 febbraio a Pomigliano, dedicato al lancio della Fiat Panda mild hybrid, conferma la centralità dello storico stabilimento campano nei piani industriali di FCA”. Lo afferma Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, che parteciperà all’iniziativa.



“Lo stabilimento di Pomigliano è oramai una vera eccellenza e questo è un risultato importantissimo, se solo si pensa che non molti anni or sono si temeva per la sua stessa sopravvivenza, un risultato frutto anche di accordi sindacali che si sono rivelati lungimiranti alla prova dei fatti. Confidiamo che il 25 febbraio potremo ricevere ulteriori conferme ed evidenze anche in merito alla futura produzione del Tonale, che come noto affiancherà la Panda”.



“L’appuntamento di Pomigliano, nonché l’imminente inizio della produzione della Jeep Compass a Melfi, sono la prova che il piano industriale per l’Italia procede senza che il progetto di fusione con PSA lo abbia in alcun modo rallentato”.