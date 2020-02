Whirlpool, lettera unitaria al CEO da parte dei lavoratori.

Dopo questa lettera unitaria, ci aspettiamo che Marc Bitzer, AD di Whirlpool Corporation, possa avviare un riesame della posizione di Whirlpool, mantenendo fede agli accordi stipulati un anno fa, non chiudendo il sito di Napoli e rilanciando gli investimenti. Gli scioperi che hanno visto un’altissima partecipazione in tutti gli stabilimenti italiani sono la dimostrazione dell’unità dei lavoratori perchè sono consapevoli che la vera solidarietà non è altruismo ma condivisione degli stessi interessi”.

Lo dichiara Gianluca Ficco, Segretario Nazionale Uilm e responsabile del settore elettrodomestici, dopo l’invio di una lettera unitaria di Fim, Fiom e Uilm all’Ad Marc Bitzer.

lettera unitaria a Bitzer x Whirlpool 12.2.2020