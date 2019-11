Abbattiamo i muri, sabato 9 in Piazza Carlo III.

La piazza sarà arredata con pannelli mobili sui quali i partecipanti cercheranno di raccontare un evento fondante dei nostri tempi.

Nel pomeriggio ci sarà il cuore dell’evento con l’istallazione di un muro a secco creato dai partecipanti e poi “distrutto” alla 18:53, ora in cui è avvenuta la caduta del Muro di Berlino. La possibilità per ogni partecipante, di portare con se un mattone del muro, numerato e personalizzato, afferma: Alessandro Papaccio, componente della DN AICS: “l’evento tenta di affermare e rappresentare un momento di riflessione importante, sulle dinamiche, oggi, spesso di scontro, che i muri non hanno mai avuto nella storia un momento di gloria”, e forse sia il momento di costruire ponti più grandi e sostenibili”.

L’evento sarà realizzato in collaborazione con Kodokan Napoli, ARCI Mediterraneo, ARCI Gay, Ass. Palinuro, Assoutenti Campania, Afro Napoli United.

Parteciperanno il Sindaco di Napoli, l’Assessora ai diritti di Cittadinanza e le rappresentanze consolari della Repubblica di Germania.